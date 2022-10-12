Мерія польського міста дала біженцям з України кілька місяців, щоб стати самостійними

У Польщі біженців з України, які через повномасштабне вторгнення РФ залишили рідні будинки та виїхали до цієї країни, знайшовши тимчасовий прихисток у місті Ополе, закликають стати самостійними до кінця поточного року.

Зазначається, що в Опольському регіоні українських біженців приймають 15 воєводських закладів, і нині у таких центрах перебувають 1532 людини. Вони крім даху над головою отримують тут безплатне харчування.

Місто витратило на проживання та харчування для громадян України у 2 своїх центрах розміщення біженців 575 538,54 злотих за період із квітня по вересень.

Радник опольського воєводи Катажина Окіс розповіла, що ратуша надає біженцям проживання у будинку на вул. Дамбонія та у гуртожитку на вул. Торова.

Тепер мерія Ополе закликає біженців з України, які все ще залишаються під її опікою - в центрах розміщено нині майже 70 людей - навчитися піклуватися про себе самостійно. Так, переселенцям дали на пошуки роботи кілька місяців.

Також чиновники обіцяють підтримати тих біженців, хто не зможе здобути повну незалежність.

За словами мера Ополе Адама Лещинського, здебільшого біженці у їхніх центрах - це жінки з дітьми шкільного віку.

"У зв'язку з тим, що жінки переважно працездатного віку, до підтримки долучилася Повітова служба праці в Ополе, яка кожній людині надала різноманітні пропозиції щодо працевлаштування", - розповів градоначальник.

Влада Ополе повідомила біженцям, що вони мають стати самостійними до кінця 2022 року, але запевнила при цьому, що "без допомоги ніхто не залишиться".

"Альтернативною формою підтримки буде прихисток у центрі у Глухолазах", - каже Лещинський.

Кімната в польському гуртожитку для біженців з України (фото: Bartosz Bańka / Agencja Wyborcza.pl)