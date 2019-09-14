Под мэрией Одессы прошла эротическая фотосессия (фото)

Эротическая фотосессия под мэрией Одессы попала в скандал. Девушки устроили откровенную фотосессию рядом со зданием городского совета. Работники учреждения были озадачены внешним видом модели, но последней каплей стали файеры. Об этом сообщает Информационное агентство "Одесса – медиа".

Как сообщает издание, инцидент произошел утром в пятницу, 13 сентября. У здания горсовета охранники разогнали девушек, устроивших фотосессию с фаерами. Однако окончательно фотосессия закончилась только по приезду полиции.

Эротическая фотосессия под мэрией Одессы - все подробности (фото: odessamedia.net)

Несколько девушек, одна из которых была одета в костюм стриптизерши, на площади перед горсоветом решили сделать фотографии. Но черный дым от фаера вызвал легкую панику у сотрудников мэрии.

Как отметил пресс-секретарь вице-мэра Одессы Николай Покровский, сотрудники КУ Муниципальная варта вежливо попросили изменить место проведения фотосъемки, либо делать это до 8:00.

"Сегодня утром, примерно в 8:50, на Думской площади были замечены люди, которые проводили фотосессию эротического характера, с применением файеров. 3 раза к ним подходили, но они не реагировали на замечания, и переместились ближе к памятнику Пушкину. После того, как на место была вызвана полиция, участники фотосессии собрали вещи и ушли", - сообщил Николай Покровский.

Эротическая фотосессия под мэрией Одессы - все подробности (видео: youtube.com)

Напомним, что ранее по Запорожью девушка гуляла "в костюме Евы".

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