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Мережу сколихнула новина про "смерть" Ольги Харлан: спортсменка емоційно відповіла

Середа 20 листопада 2024 10:40
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Мережу сколихнула новина про "смерть" Ольги Харлан: спортсменка емоційно відповіла Ольга Харлан (фото: instagram.com/olgakharlan)
Автор: Катерина Собкова

Учора мережа "поховала" відомого співака Віктора Павліка, на що вже встигла відреагувати його молода дружина Катерина Репяхова. А потім з'явилася ще одна фейкова новина - нібито "померла" відома українська фехтувальниця Ольга Харлан.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на її Instagram.

34-річна олімпійська чемпіонка вийшла на зв'язок із підписниками та розповіла, що вона була неприємно здивована.

"Сьогодні вранці одна з підписниць надіслала мені новину з однієї сторінки у Фейсбуці. Якщо чесно, я в шоці, вона буде в наступній сторіс. Також коментарі під цією новиною. Самі побачите", - зазначила Харлан.

Потім вона показала в Stories скриншот з цією новиною та величезну кількість повідомлень, де люди висловлюють свої співчуття.

Мережу сколихнула новина про &quot;смерть&quot; Ольги Харлан: спортсменка емоційно відповіла

Скриншот

"По-перше, я була в шоці від новини, по-друге, я була в шоці, скільки коментарів і скільки поширень цієї новини. По-третє, люди, будь ласка, давайте перевіряти достовірність інформації, Слава Богу, вона фейкова", - підкреслила олімпійська чемпіонка.

Також вона попросила не реагувати на такі повідомлення з фейкових сторінок, які таким чином залучають підписників та накручують перегляди.

"Зі мною все добре, але відписуйтесь наф**г від цих сторінок, не реагуйте. Це якийсь треш для мене. І ці сторінки, які таким чином залучають підписників, це дуже низько. Тому, люди, перевіряйте інформацію, зі мною все добре", - наголосила спортсменка.

Мережу сколихнула новина про &quot;смерть&quot; Ольги Харлан: спортсменка емоційно відповіла

Скриншот

Також вона подякувала своїм фоловерам за побажання довгих років життя.

Нагадаємо, Харлан - українська фехтувальниця на шаблях, дворазова олімпійська чемпіонка 2008 та 2024 років, шестиразова чемпіонка світу та восьмиразова чемпіонка Європи, дворазова чемпіонка Європейських ігор, багаторазова чемпіонка України, заслужений майстер спорту України.

На Олімпійських іграх-2024 у Парижі вона виборола бронзову медаль в індивідуальних змаганнях шпажисток.

Мережу сколихнула новина про &quot;смерть&quot; Ольги Харлан: спортсменка емоційно відповіла

Ольга Харлан (фото: instagram.com/olgakharlan)

Раніше Ольга Харлан засвітилася в костюмі найбільш трендового відтінку осені.

Також Харлан розсекретила свою реалізовану дитячу мрію та показала фото.

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