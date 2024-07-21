У мережі зʼявилося нове фото Остапа Ступки, якого визнали винним за "пʼяну" ДТП

Як зараз виглядає Остап Ступка

Так, у своєму блозі Сумська опублікувала фото, на якому вона позує зі Ступкою та акторкою Ольгою Атанасовою.

Знімок зроблений на закритті Одеського кінофестивалю.

Зазначимо, що після скандальної ДТП Остапа рідко можна побачити на публічних закладах. Соцмережі актор також не веде.

Ольга Сумська, Остап Ступка та Ольга Атанасова (фото: instagram.com/olgasumska)

Що відомо про "пяну" ДТП з актором

5 квітня 2023 року Остап Ступка скоїв ДТП. Актор, керуючи своїм Range Rover, зіштовхнувся з припаркованим Mitsubishi, в якому перебував 38-річний чоловік.

Унаслідок аварії чоловік зазнав травм і його доправили в лікарню, а Ступку затримала поліція. У його крові виявили 1,62 проміле алкоголю.

Правоохоронні органи порушили кримінальну справу за фактом порушення правил дорожнього руху або експлуатації транспорту в стані сп'яніння. Прокурор Київської міської прокуратури під час судових дебатів зажадав для актора три роки позбавлення волі і заборону на керування автомобілем на п'ять років.

Остап Ступка (фото: instagram.com/olgasumska)

24 листопада Голосіївський районний суд Києва визнав Ступку винним у скоєнні ДТП у стані алкогольного сп'яніння і призначив покарання у вигляді обмеження волі на три роки і позбавлення права керувати автомобілем на вісім років. Київська міська прокуратура заявила про намір оскаржити це рішення в апеляційному порядку.

Нині Остап Ступка працює в Національному академічному драматичному театрі імені Івана Франка.