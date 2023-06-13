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У мережі з'явилися перші кадри після удару по багатоповерхівці в Кривому Розі: шокуючі відео

Росіяни вдарили по багатоповерхівці у Кривому Розі (фото: t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Юлія Гаюк

Вночі 13 червня російські військові здійснили ракетний удар по житловому будинку в Кривому Розі. Наразі відомо про трьох загиблих і 25 постраждалих.

Місцеві Telegram-канали публікують кадри перших секунд після удару.

Як повідомляє голові Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, сили протиповітряної оборони збили три крилаті ракети, проте "прильоти" все ж були.

У будинку, де сталося влучання, горять квартири з першого по п'ятий поверхів. Вогонь охопив 700 квадратних метрів. Його приборкують рятувальники.

Крім того, зазнало ушкоджень і приватне підприємство. Там троє постраждалих - їх госпіталізували. Ймовірно, під завалами потрощеного складу є люди. Їх шукають рятувальники. Побиті 6 легкових машин.

"Ще 4 травмованих - на іншій локації. Там горіли будівля та авто. Пожежу вже загасили. Побите й автомобільне підприємство. Зайнялася вантажна техніка. Полум'я вже вгамували. Зруйнована господарська споруда", - написав очільник адміністрації.

На кадрах відео видно розкидані по всій кімнаті речі та вибите вікно. Жінка на фоні каже, що це і є "рускій мір", який пропагує країна-агресор.

Очевидці також повідомляють, що з багатоповерхівки врятували кота Шаміля. За словами свідків, господиня встигла схопити улюбленця та вибігти з квартири, а її чоловіка - привалило дверима.

Раніше ми повідомляли, яка точна кількість жертв внаслідок удару по Кривому Розі.

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