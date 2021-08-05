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Мэр Конотопа облил водой нардепа прямо в горсовете: "предлагаю вам немного отрезвиться" (видео)

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Конотоп, Четверг 05 августа 2021 18:51
Мэр Конотопа облил водой нардепа прямо в горсовете: "предлагаю вам немного отрезвиться" (видео) Коллаж РБК-Украина: мэр Конотопа облил водой нардепа
Автор: Владимир Костырин

Мэр Конотопа Артем Семенихин облил водой народного депутата от партии "Слуга народа" Александра Качуру, который и принес эту бутылку с жидкостью. Конфликт произошел прямо на сессии горсовета 6 августа.

Видео инцидента опубликовано в Telegram-канале "Ювента".

На кадрах видно, как градоначальник и ветеран АТО на Донбассе подходит к нардепу с бутылкой в руках, открывает крышку и начинает поливать "слугу", со словами: "Господин Качура! Я предлагаю вам немного отрезвиться нашей конотопской водичкой... и прийти немного в себя".

Оппоненты начали толкаться, и в этот момент подбежавшие охранники их разняли.

Видео: мэр Конотопа Артем Семенихин облил водой нардепа Александра Качуру

Качура на сессии горсовета показывал эту бутылку и утверждал, что принес ее для демонстрации, как плохо очищает воду местный водоканал.

Уже после "душа" от Семенихина политик написал на него заявление с обвинением в "препятствовании деятельности народного депутата". Было открыто производство.

Мэр Конотопа, в свою очередь, рассказал, что Качура угрожал ему в личной переписке.

Семенихин опубликовал в своем Facebook видео с разъяснениями конфликтной ситуации, обращением к президенту Владимиру Зеленскому, и изложением своей версии инцидента. Мэр отметил, что Качура, среди прочего, пытался сорвать сессию, а также "поливал грязью город и городскую власть".

Видео: мэр Конотопа Артем Семенихин после конфликта с нардепом Александром Качурой сделал заявление

Ранее сообщалось, что мэр Конотопа сжег российский флаг под посольством РФ в Киеве и записал видеообращение.

Напомним, недавно бывший секретарь СНБО Александр Данилюк подрался с Тимофеем Миловановым, советником председателя Офиса президента, на своем дне рождения.

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политика скандал Конотоп Александр Качура
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