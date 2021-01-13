Мэр Ивано-Франковска на совещании пошутил об утопленнике: видео возмутило украинцев

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив на совещании с чиновниками местного горсовета пошутил об утонувшем мужчине, тело которого спасатели ищут уже несколько дней.
Соответствующее видео 13 января опубликовано на Facebook-странице "Рагу.ли".
Так, в сеть попали кадры, как тема поисков утопленника на местном озере вызвала смех у членов исполнительного комитета Ивано-Франковского городского совета во главе с Марцинкивом.
"Нашли того парня или нет?" - спросил градоначальник. А на отрицательный ответ и слова о продолжении поисковой операции мэр высказал предположение, что "он, наверное, поплавать пошел домой".
"Да всплывет сам, - добавил Марцинкив после взрыва смеха чиновников.
Видео: Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив пошутил об утопленнике на совещании
В сети ситуация вызвала шквал возмущения и критики. Украинцы пишут, что смеяться над такой темой недопустимо и аморально, а также указывают на то, что "шутка" об утонувшем мужчине рассмешила многих чиновников на заседании, а не только одного лишь мэра.
Ранее сообщалось, что в прошлом году мэр Ивано-Франковска влип в громкий скандал из-за ромов, из-за чего на Руслана Марцинкива даже открыли уголовное производство.
Позже градоначальнику пришлось оправдываться и объяснять свои слова о ромах, которых он поручил "упаковать и вывезти" из Ивано-Франковска.