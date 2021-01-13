Мэр Ивано-Франковска на совещании пошутил об утопленнике: видео возмутило украинцев

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив на совещании с чиновниками местного горсовета пошутил об утонувшем мужчине, тело которого спасатели ищут уже несколько дней.

Соответствующее видео 13 января опубликовано на Facebook-странице "Рагу.ли".

Так, в сеть попали кадры, как тема поисков утопленника на местном озере вызвала смех у членов исполнительного комитета Ивано-Франковского городского совета во главе с Марцинкивом.

"Нашли того парня или нет?" - спросил градоначальник. А на отрицательный ответ и слова о продолжении поисковой операции мэр высказал предположение, что "он, наверное, поплавать пошел домой".

"Да всплывет сам, - добавил Марцинкив после взрыва смеха чиновников.

Видео: Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив пошутил об утопленнике на совещании

В сети ситуация вызвала шквал возмущения и критики. Украинцы пишут, что смеяться над такой темой недопустимо и аморально, а также указывают на то, что "шутка" об утонувшем мужчине рассмешила многих чиновников на заседании, а не только одного лишь мэра.

Неудачная шутка. Но не думаю, что он полностью характеризует Марцинкива как человека. Присутствующие реагируют тоже неудачно

Для рядового украинца такие выражения не допустимы, а для мэра - тем более...

Ой, интересно, а о своих детях бы так шутил?

Надо по справедливости заметить, что ржет не он один

Ужас!

Дно!

Ранее сообщалось, что в прошлом году мэр Ивано-Франковска влип в громкий скандал из-за ромов, из-за чего на Руслана Марцинкива даже открыли уголовное производство.

Позже градоначальнику пришлось оправдываться и объяснять свои слова о ромах, которых он поручил "упаковать и вывезти" из Ивано-Франковска.