Мэр Черкасс "наехал" на Зеленского из-за угроз

В Черкассах 30 апреля местная городская власть ослабила карантин. Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко "наехал" на президента Украины Владимира Зеленского из-за уголовного преследования в связи с нарушением противоэпидемиологической стратегии страны.

Мэр Черкасс решил ответить Владимиру Зеленскому на его "пламенный привет" в видеообращении от 1 мая.

"Я думал, что президент передаст привет "Эпицентру", который нарушает все правила карантина. Но передали мне. Я хочу ему передать: закон должен быть один для всех. Я вижу, что будут преследовать местных руководителей, а не тех, кто крал сотни миллионов при прошлой власти. Мне этот привет расценивать как угрозы? Это вмешательство в органы местного самоуправления. И знаете, кто мне только не передавал приветы: начиная от местного начальника СБУ и заканчивая всеми остальными", - сказал Бондаренко в интервью "Стране.ua".

Мэр уточнил, что получил множество звонков с просьбами отменить постановление.

"Он (черкасский глава СБУ – ред.) мне двадцать раз звонил и просил отменить постановление о послаблении карантина. Я ему сказал, что мы не против, только он должен объяснить, как может работать на полную мощность "Эпицентр", а не может простой предприниматель", - добавил чиновник.

Также Бондаренко процитировал ответ от черкасского главы СБУ: "Никак. Сказал: "Увидишь, мы же по-мужски, будут уголовные дела…". Вот так и объяснил".

Также, мэр Черкасс заявил, что уже привык к политическому преследованию и ожидает мести со стороны властей.

"За что меня сажать в тюрьму? Пусть садят. Я это проходил давно. Эти политические преследования от власти за мою гражданскую позицию были всегда. Я не боюсь мести, я ее даже ожидаю", - добавил Бондаренко.

Напомним, в ОП отрицают, что заместитель Ермака угрожал мэру Черкасс.