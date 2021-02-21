Не меняет ДНК и не чипирует: украинцам рассказали о вакцинации от коронавируса

Во время вакцинации от коронавируса инфицироваться невозможно, а вакцину от других болезней можно производить через 28 дней после прививки от COVID-19. А вакцинироваться от коронавируса после прививки от гриппа можно вообще через 14 дней.
Об этом украинцам рассказала заместитель начальника областного управления здравоохранения Елена Гандзюк на брифинге РОДА, сообщает "Общественное".
Эксперт также отметила, что до сих пор нет надежных данных, сколько длится иммунитет от коронавирус после болезни.
"Если в анамнезе COVID, которому более шести месяцев - в целом можно вакцинироваться. Консультация семейного врача, потребность в прививке, чем вы занимаетесь - вам прививки показаны. Ранее шести месяцев от перенесенного вируса не рекомендуется прививаться", - рассказала Гандзюк.
Чиновница подчеркнула, что делать прививки не больно, а негативные последствия от вакцинации хотя и есть, но очень редкие. Для примера, в США зарегистрировали 20 случаев аллергических реакций почти на два миллиона привитых человек.
"Прививка генетически человека не изменит. Вакцина не может взаимодействовать или влиять на наше ДНК каким-то образом, она этого не делает. Не меняет наше ДНК, не "чипирует" нас вакцина. Случаев смерти, где причина - вакцинация, нет", - отметила она.
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