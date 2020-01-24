Меня сломали очень быстро: трагическая история медсестры, которая побывала в плену "ДНР"

Трагическая история пленной украинки (Коллаж РБК-Украина)

Украинка, которая побывала в плену, так и не встретилась с дочерью

Лариса Багненко – одна из бывших пленных, которых вернули в Украину во время обмена. Женщина вынуждена жить в санатории "Лесная поляна" под Киевом, в разлуке со своей дочерью, так как ей после освобождения совершенно некуда идти.

Лариса жила в Донецке и работала там медсестрой в одной из городских больниц. Женщину заподозрили в шпионаже в пользу Украины и схватили прямо на улице, сообщает ТСН.

"На меня набросились двое здоровенных мужчин. Я вообще не понимала, в чем дело, чего от меня хотят. В итоге, на меня надели наручники, зашли ко мне в квартиру. Ребенок ждал маму с чем-нибудь вкусненьким, а увидела такую картину", - рассказала бывшая пленная.

В плену она провела 9 месяцев и честно признается, ее сломали в подвалах очень быстро, хотя она была не виновата и не понимала, за что ее арестовали.

"Меня сломали очень быстро. Не пытали, но я слышала, пытки были", - Лариса сдержанно рассказывает о содержании в плену. Единственная мысль, которая ее удерживала тогда как, впрочем, и сейчас – это о 10-летней дочери Маргарите.

Поехать в Донецк, где осталась вся жизнь Ларисы, она не может. Чтобы вывезти дочку с оккупированной территории, пришлось провернуть целую спецоперацию. Родственникам удалось переправить Маргариту через блокпост боевиков и передать ее бабушке. Отец девочки участвовать в воспитании отказался. Сейчас Маргарита находится в Селидово Донецкой области.

С момента освобождения Ларисы Багненко прошел уже месяц, и она живет и проходит реабилитацию в санатории "Лесная поляна" в Киевской области. С дочерью она пока увидеться так и не смогла. Жилье бывшей пленной на данный момент – это койко-место в санатории. А обещанную компенсацию от государства пленные до сих пор так и не получили.

10-летняя Маргарита понимает ситуацию и записывает для мамы видеопоздравления. Возвращаться в Донецк Лариса не планирует – и плохие воспоминания, и скорее всего, работу там будет найти трудно. Она настроена на то, чтобы искать работу и жилье в другой области Украины. Очень хочет поскорее забрать свою дочь.

Трагическая история украинки, которая побывала в плену "ДНР"