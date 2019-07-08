Меня просто разорвало: Олег Винник сделал откровенное признание о женщинах

Олег Винник, известный украинский певец, украсил обложку женского журнала "Натали" и сделал признание о том, какие женщины ему нравятся.

Украинский артист украсил обложку женского журнала и снялся в романтической фотосессии на яхте. Также он поделился с журналистами новостями о своей жизни и признался, какие именно женщины его привлекают.

Олег Винник украсил обложку женского журнала "Натали"

"Свой первый европейский тур мы начали с Вильнюса, проехали по Германии и закончили в Праге. Тур был небольшой – семь концертов, но все прошло успешно и продуктивно. Хотя и непросто, потому что приходилось давать по три концерта подряд. И каждый день – переезды по 500-600 километров. В Германии приходили не только украинцы. Большой процент составляла немецкая публика. Однако триумфом и завершающей жирной точкой стала Прага", - рассказал Винник и добавил, что именно там он почувствовал себя счастливым.

"Я не люблю это слово, но меня реально "разорвало". Там было где-то процентов 80 украинцев. Люди с флагами в зале на 2 тысячи человек пели, танцевали, кричали. Это было насколько круто, а я был действительно счастлив! Так что Европу проехали, все очень довольны, и организаторы уже готовятся к следующему туру. В Украине в рамках стадионного тура отыграли 13 потрясающих концертов. В августе продолжим, первым делом выступим на Арене Львов", - рассказал о своих впечатлениях артист.

Олег Винник

Кроме того, Винник посоветовал, что нужно женщине, чтобы ему понравиться.

"Ценить саму себя, уважать и любить. Это важно – не быть самовлюбленной, а любить себя как женщину. Мужчину это притягивает", - подчеркнул Олег Винник.

Напомним, ранее мы писали о том, что Винник поставил точку в слухах про поход в Раду.

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