У меня появились симптомы: Грета Тунберг сообщила о коронавирусе

Коронавирус в Украине зафиксирован уже у почти 100 человек и среди зараженных есть также и известные люди. Знаменитая активистка Грета Тунберг сообщила, что переболела коронавирусом после посещения Европы. Она написала на своей странице в Instagram, что через несколько дней после возвращения из Бельгии, у нее появились симптомы коронавируса.

Грета Тунберг рассказала, что в Бельгию она поехала вместе с отцом, а по возращению в Швецию, она почувствовала недомогание. Она самоизолировалась от родных, чтобы никого не подвергнуть опасности.

"Последние две недели я на самоизоляции. Вернувшись из поездки в Центральную Европу, я изолировалась в чужой квартире от мамы и сестры, поскольку число заболеваний COVID-2019 было аналогично, как в Италии. Около 10 дней назад у меня появились некоторые симптомы, такие же как и у моего отца, который вместе со мной приехал из Брюсселя. Я чувствовала усталость, дрожь, боли в горле и кашель. У отца были такие же симптомы, но гораздо сильнее и с лихорадкой", - написала Грета и объяснила, что в Швеции нельзя провериться на коронавирус, если не требуется неотложная помощь.

Всем, кто плохо себя чувствует, говорят оставаться дома и самоизолироваться. Грета Тунберг отметила, что ее так и не проверили на COVID-2019, но она уверена, что она им переболела, так как у нее были все симптомы этого заболевания.

"Сейчас я уже почти выздоровела, хотя почти не чувствовала себя плохо. Моя последняя простуда была намного хуже, чем этот вирус. Я бы, наверное, и не заподозрила, если бы не было схожих симптомов вместе с отцом. Я бы просто подумала, что сильно устала и немного кашляю. И это делает вирус намного опаснее. Молодые люди могут вообще не замечать симптомов или иметь очень легкие. Они не знают, что у них есть вирус, но могут передать его людям их группы риска", - добавила Грета.

Она попросила всех прислушаться к советам врачей и экспертов, чтобы замедлить распространение вируса, так как это огромный риск и поведение молодых может стать отличительной чертой жизни и смерти для многих других.

Напомним, ранее мы писали о том, что голливудская звезда украинского происхождения была госпитализирована с коронавирусом.