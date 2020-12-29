Меня потрясла трагедия на ЧАЭС: что говорил Пьер Карден об Украине

Пьер Карден (фото: Getty Images)

Пьер Карден скончался в Италии в возрасте 98 лет. Французский модельер итальянского происхождения. Несколько лет назад он рассказал о том, как принимал участие в закрытии Чернобыльской АЭС.

Кутюрье в интервью "Фактам" заявил, что к Украине у него особое отношение. Как представитель ЮНЕСКО он принимал участие в закрытии реактора Чернобыльской атомной станции.

"Находился в 20 метрах от эпицентра катастрофы. Меня настолько потрясла трагедия, что я подарил пострадавшим чернобыльцам несколько домов. Киев очень красивый город со старинной архитектурой. А люди, живущие в Украине, открыты и гостеприимны", - отметил Карден.

Напомним, что Пьер Карден родился 2 июля 1922 года в Италии. Карьеру модельера он начал в качестве театрального художника. В 1947 году его пригласили на работу в ателье Кристиана Диора, а через три года он основал собственный дом моды.

Пьер Карден также известен, как автор изобретений в сфере моды. Он изобрел цветные чулки, мини-сарафаны, пестрые мужские галстуки, комбинацию высоких сапог с короткой юбкой, длинные пиджаки без воротника и прочее.

У Кардена осталось пять приемных детей, которым он помог стать на ноги. Он также часто их брал в путешествия. А когда им исполнялось 20 лет, то отпускал их в большую жизнь. У них у всех есть свои семьи и дети.

Напомним, умер легендарный украинский олимпиец и многократный чемпион Иван Богдан.

Ранее умер легендарный украинский журналист Александр Евтушенко.