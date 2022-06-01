"Меня опять обманули": Лия Ахеджакова стала жертвой провокации в Москве

Речь идет о происшествии во время вчерашнего спектакля "Игра в Джин" в театре "Современник".

История с баллончиком

"На меня распылили перцовый баллончик. Какой-то неадекват это сделал. Уж не знаю, чем там я ему помешала. А может быть даже и из-за моей позиции по отношению к войне с Украиной, к президенту России Владимиру Путину, к правительству, к власти в целом, не знаю...

В любом случае, ожидаю от правоохранительных органов здравой реакции на произошедшее и принятия реальных мер для того, чтобы наказать этого человека", - пишет легендарная актриса.

Что говорят в театре

Примечательно, но в самом "Современнике" 1 июня утверждают, что никакого нападения вчера не было.

Так в администрации театра прокомментировали информацию в прессе об инциденте на спектакле 31 мая с участием Ахеджаковой.

Что произошло на самом деле

Сама 83-летняя актриса театра и кино с украинскими корнями (родом из Днепра) позже также высказалась о ситуации, чтобы внести ясность.

"По ситуации, произошедшей сегодня в "Современнике". Меня опять обманули, также, как и многих других, кто читал новости. Я действительно не видела, что кто-то что-то распыляет, но СМИ и Рен ТВ раздули так убедительно... мои знакомые и коллеги, которые там находились, сказали, что брызнули в меня. А как оказалось, это из-за каких-то каналов, которые распространяют ложную информацию...

В итоге, никто в меня ничего не распылял, просто фейк какой-то!!! А просто мужчина в фойе нажал случайно и такую инфобомбу взорвали. Ужас! Провокация!" - пишет Ахеджакова.

Лия Ахеджакова стала жертвой провокации в московском театре во время спектакля (фото: instagram.com/akhedzhakova1938)