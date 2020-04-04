У меня коронавирус? Супрун объяснила, как перестать паниковать

Супрун рассказала про ипохондрию из-за коронавируса (коллаж: РБК-Украина)

Супрун дала советы, как избавиться от стресса из-за коронавируса и начать жить во время эпидемии

Коронавирус в Украине диагностирован уже у 1072 пацентов, и в 27 случаях привел к летальному исходу. Бывший руководитель Минздрава Уляна Супрун отмечает, что страхи заболеть COVID-19 у граждан логичны и обоснованы, однако они не должны перерастать в панику.

Для этого медик настоятельно рекомендует придерживаться рекомендованной ВОЗ профилактики и соблюдать карантинные требования, а еще - не доверять непроверенной информации, которой полно на просторах интернета.

"Волноваться о состоянии своего здоровья - это нормально, но когда это становится навязчивой мыслью, или же здоровый человек постоянно выискивает у себя симптомы возможных заболеваний, или слишком озабочен состоянием собственного здоровья, то это может свидетельствовать о ментальной проблеме", - пишет Супрун в своем Facebook.

Экс-чиновник добавила, что для некоторых людей страх заболеть настолько силен, что даже будучи здоровыми, им становится трудно справиться с повседневной жизнью.

"Порой даже результаты медицинских исследований не могут убедить их в том, что все в порядке и причин для волнения самом деле нет. Такое расстройство называется "ипохондрия", - обратила внимание Супрун.

Специалисты организации Patriot Defence (Защита Патриотов) в спецпроекте "Психея" среди симптомов ипохондрии выделяют следующие:

страх типовых функций организма (сердцебиение, потливость и дефекация могут казаться симптомами серьезного заболевания)

страх незначительных нарушений (насморк, слегка набухшие лимфатические узлы, небольшая боль)

потребность постоянно проверять организм на наличие признаков болезни (человек сосредотачивается на одном органе или одному заболевании, или "переключается" с одной болезни на другую)

регулярные и чрезмерные разговоры с другими людьми о собственном здоровье

частые визиты к врачам или намерение полностью их избежать из-за страха узнать о своей болезни или мнение, что они бессильны в лечении

одержимость поисками симптомов возможных заболеваний в Интернете (это явление даже получило название "киберхондрия")

отсутствует облегчения даже после результатов диагностики из-за недоверия к ним.

Супрун рекомендует всем желающим пройти тест, который поможет сориентироваться в том, не является ли ваше беспокойство состоянием здоровья чрезмерным, и является ли это основанием, чтобы обратиться за помощью к специалисту по психическому здоровью.

"Паника из-за пандемии может усилить уже существующие проблемы с психическим здоровьем, например, депрессию или обсессивно-компульсивное расстройство. Но для кого-то проблемы со сном, неспособность сфокусироваться и ипохондрия становятся совершенно новым опытом. Если вы чувствуете, что вам очень трудно справиться с чувствами тревоги и паники относительно своего состояния здоровья во время вспышки коронавируса и карантинных мероприятий, попробуйте поделиться тем, что вас смущает, с кем-нибудь - близким другом, членом семьи или специалистом", - говорится в публикации.

Как сообщалось ранее, Уляна Супрун рассказала о том, какие нужно предпринимать действия при заражении коронавирусом.