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У меня коронавирус? Супрун объяснила, как перестать паниковать

STYLERКоронавирус    04.04.2020 - 07:35
У меня коронавирус? Супрун объяснила, как перестать паниковать
Супрун рассказала про ипохондрию из-за коронавируса (коллаж: РБК-Украина)

Супрун дала советы, как избавиться от стресса из-за коронавируса и начать жить во время эпидемии

Коронавирус в Украине диагностирован уже у 1072 пацентов, и в 27 случаях привел к летальному исходу. Бывший руководитель Минздрава Уляна Супрун отмечает, что страхи заболеть COVID-19 у граждан логичны и обоснованы, однако они не должны перерастать в панику.

Для этого медик настоятельно рекомендует придерживаться рекомендованной ВОЗ профилактики и соблюдать карантинные требования, а еще - не доверять непроверенной информации, которой полно на просторах интернета.

"Волноваться о состоянии своего здоровья - это нормально, но когда это становится навязчивой мыслью, или же здоровый человек постоянно выискивает у себя симптомы возможных заболеваний, или слишком озабочен состоянием собственного здоровья, то это может свидетельствовать о ментальной проблеме", - пишет Супрун в своем Facebook.

Экс-чиновник добавила, что для некоторых людей страх заболеть настолько силен, что даже будучи здоровыми, им становится трудно справиться с повседневной жизнью.

"Порой даже результаты медицинских исследований не могут убедить их в том, что все в порядке и причин для волнения самом деле нет. Такое расстройство называется "ипохондрия", - обратила внимание Супрун.

Специалисты организации Patriot Defence (Защита Патриотов) в спецпроекте "Психея" среди симптомов ипохондрии выделяют следующие:

  • страх типовых функций организма (сердцебиение, потливость и дефекация могут казаться симптомами серьезного заболевания)
  • страх незначительных нарушений (насморк, слегка набухшие лимфатические узлы, небольшая боль)
  • потребность постоянно проверять организм на наличие признаков болезни (человек сосредотачивается на одном органе или одному заболевании, или "переключается" с одной болезни на другую)
  • регулярные и чрезмерные разговоры с другими людьми о собственном здоровье
  • частые визиты к врачам или намерение полностью их избежать из-за страха узнать о своей болезни или мнение, что они бессильны в лечении
  • одержимость поисками симптомов возможных заболеваний в Интернете (это явление даже получило название "киберхондрия")
  • отсутствует облегчения даже после результатов диагностики из-за недоверия к ним.

Супрун рекомендует всем желающим пройти тест, который поможет сориентироваться в том, не является ли ваше беспокойство состоянием здоровья чрезмерным, и является ли это основанием, чтобы обратиться за помощью к специалисту по психическому здоровью.

"Паника из-за пандемии может усилить уже существующие проблемы с психическим здоровьем, например, депрессию или обсессивно-компульсивное расстройство. Но для кого-то проблемы со сном, неспособность сфокусироваться и ипохондрия становятся совершенно новым опытом. Если вы чувствуете, что вам очень трудно справиться с чувствами тревоги и паники относительно своего состояния здоровья во время вспышки коронавируса и карантинных мероприятий, попробуйте поделиться тем, что вас смущает, с кем-нибудь - близким другом, членом семьи или специалистом", - говорится в публикации.

Как сообщалось ранее, Уляна Супрун рассказала о том, какие нужно предпринимать действия при заражении коронавирусом.

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Новости Украины КоронавирусУльяна Супрун
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