У меня коронавирус? Супрун объяснила, как перестать паниковать

Супрун дала советы, как избавиться от стресса из-за коронавируса и начать жить во время эпидемии
Коронавирус в Украине диагностирован уже у 1072 пацентов, и в 27 случаях привел к летальному исходу. Бывший руководитель Минздрава Уляна Супрун отмечает, что страхи заболеть COVID-19 у граждан логичны и обоснованы, однако они не должны перерастать в панику.
Для этого медик настоятельно рекомендует придерживаться рекомендованной ВОЗ профилактики и соблюдать карантинные требования, а еще - не доверять непроверенной информации, которой полно на просторах интернета.
"Волноваться о состоянии своего здоровья - это нормально, но когда это становится навязчивой мыслью, или же здоровый человек постоянно выискивает у себя симптомы возможных заболеваний, или слишком озабочен состоянием собственного здоровья, то это может свидетельствовать о ментальной проблеме", - пишет Супрун в своем Facebook.
Экс-чиновник добавила, что для некоторых людей страх заболеть настолько силен, что даже будучи здоровыми, им становится трудно справиться с повседневной жизнью.
"Порой даже результаты медицинских исследований не могут убедить их в том, что все в порядке и причин для волнения самом деле нет. Такое расстройство называется "ипохондрия", - обратила внимание Супрун.
Специалисты организации Patriot Defence (Защита Патриотов) в спецпроекте "Психея" среди симптомов ипохондрии выделяют следующие:
Супрун рекомендует всем желающим пройти тест, который поможет сориентироваться в том, не является ли ваше беспокойство состоянием здоровья чрезмерным, и является ли это основанием, чтобы обратиться за помощью к специалисту по психическому здоровью.
"Паника из-за пандемии может усилить уже существующие проблемы с психическим здоровьем, например, депрессию или обсессивно-компульсивное расстройство. Но для кого-то проблемы со сном, неспособность сфокусироваться и ипохондрия становятся совершенно новым опытом. Если вы чувствуете, что вам очень трудно справиться с чувствами тревоги и паники относительно своего состояния здоровья во время вспышки коронавируса и карантинных мероприятий, попробуйте поделиться тем, что вас смущает, с кем-нибудь - близким другом, членом семьи или специалистом", - говорится в публикации.
Как сообщалось ранее, Уляна Супрун рассказала о том, какие нужно предпринимать действия при заражении коронавирусом.