С меня хватит! Мухарский опозорил Снежану Егорову, оскорбившую украинских военных

Антин Мухарский (фото: facebook.com/AntinMukharskyi)

Антин Мухарский зделал заявление после циничных высказываний Егоровы об украинских героях

Антин Мухарский прокомментировал громкий скандал после того, как его бывшая жена, известная ведущая Снежана Егорова цинично оскорбила военных ВСУ, которые защищают Украину от оккупантов. Писатель и музыкант при этом не пожелал даже обращаться к ней как к личности, называя "это".

Официальное заявление шоумен 22 августа опубликовал в своем Facebook.

Мухарский признался, что узнал о грубых высказываниях экс-жены в адрес защитников нашей страны только недавно, вернувшись с отдыха на море и подключив телефон к сети. Впрочем, подобные слова Егоровы не удивили артиста, так как постоянно слышал подобное от нее еще со времен Революции Достоинства.

"Друзья, я жил с этим ежедневно с начала Майдана. Люди и структуры, которые шесть лет подряд уничтожали меня и мою репутацию, теперь взялись за тех, кто имеет хоть какую-то причастность к Майдану и российско-украинской войны. То, что доселе было полем моей ежедневной личной битвы, стало достоянием широкой общественности", - написал Антин.

Также шоумен подчеркнул, что последние два года совсем не видит своих детей, потому что Егорова настраивает их против отца, которого называет "конченый нацик, фашист, моральный урод, жалкий алиментщик (хотя оставил детям дом, квартиру, за эти годы заплатил около 3 млн. гривен алиментов), и так же - рагуль, а также суицидальный наркоман".

Артист добавил, что ряд пророссийских СМИ в Украине регулярно цитировали такую "правду о Мухарском" со слов его бывшей супруги.

"Лично для меня все, что сейчас так активно обсуждается в соцсетях - есть давно привычной реальностью. А тем, кто забыл или не знал, напоминаю: практически весь российско ориентированный украинский шоу-бизнес, политикум, бизнес-истеблишмент, мыслит так, как артикулирует это С.Е. Вы все еще верите в возможность диалога с малороссами? Тогда Снежана Егорова идет к вам! Но с меня хватит!" - написал Мухарский.

Напомним, что ранее Мухарский записал послание команде Зеленского после обысков.