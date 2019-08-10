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Меня душили, били, пытали: экс-узник Кремля рассказал, как оговорил невинных людей

STYLERЖизнь    10.08.2019 - 16:53
Меня душили, били, пытали: экс-узник Кремля рассказал, как оговорил невинных людей
Фото: Александр Стешенко (Скриншот с YouTube)

Харьковчанин после заключения в российской тюрьме хочет встретиться с теми, кого он оговорил

Харьковчанин Александр Стешенко, которого освободили из крымской колонии, рассказал, как под пытками ФСБ оговорил невинных людей. Об этом сообщает Крым.Реалии. Сейчас украинец хочет с ними встретиться и извиниться. Отметим, что Стешенко приговорен к двум годам лишения свободы якобы за поджог дома муфтия Крыма Эмирали Аблаев. Приговор вынес "Центральный районный суд" Симферополя.

Бывший узник признался, что все признания из него "выбили", ему говорили имена, которые нужно называть.

"Я не поджигал этот дом, никогда не встречал ни Велиева Эррола, ни Александра Третьякова, я оговорил этих людей. Мне говорили, кого нужно назвать. Меня душили пакетами, раздевали, били током, обливали водой, пытали, заставляли это сказать", - сказал он.

О своих намерениях встретиться с невинными людьми он рассказал на видео и упомянул, что намерен попросить у них прощения.

"Хотел бы встретиться с этими людьми, найти общий язык. Думаю, они не дураки и все понимают, но я хотел бы попросить прощения", — сказал Стешенко.

Свои предыдущие заявления, сделанные в аннексированом Крыму, Александр назвал "фантазиями ФСБ". Также он рассказал, что после задержания российские силовики его били каждый день, а потом дали бумажку с напечатанным текстом и приказали зачитать это на камеру.

Меня душили, били, пытали: экс-узник Кремля рассказал, как оговорил невинных людейФото: Александр Стешенко (krymr.com)

"Я не знаю, где был, в каком-то подвале, сырость, лежал один матрас на полу, я был пристегнут наручниками, а до наручников была пристегнута гиря весом в 24 килограмма", — вспомнил бывший узник.

Отметим, что мама Александра не дождалась сына из тюрьмы. Она умерла за полтора месяца до его возвращения.

Как мы ранее сообщали, задержанного в оккупированном Крыму украинца Стешенко нашли в спецприемнике.

Как мы ранее писали, в Крыму за уклонение от службы в армии РФ осудили 17 человек в 2019 году. Крымская правозащитная группа подчеркнула, что призыв крымчан в армию РФ нарушает нормы международного гуманитарного права.

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