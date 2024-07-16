Менструальний цикл: дієтолог розповіла, що їсти та від чого відмовитись, щоб бути в ресурсі

Харчування під час менструального циклу

За словами експерта, усі жінки живуть за циклом і, на жаль, важко бути "в ресурсі" протягом всього місяця.

Експерт розповіла про особливості кожної фази менструального циклу та специфіку харчування.

Загалом дієтолог назвала 4 фази та харчування під час неї.

Підвищення заліза

Варто обирати червоне м'ясо та печінку.

Джерело заліза у рослинному походженні: сочевиця, тушкований шпинат, насіння гарбуза, збагачені крупи, тофу та квасоля.

Стоп кофеїн

Кофеїн містить таніни, які можуть зменшити кількість заліза, що засвоюється організмом.

Краще пити трав'яний чай - з ромашки або кропиви.

Вітамін С

Вітамін С - це антиоксидант, який зміцнює судини та імунітет.

Варто додати в раціон такі продукти: цитрусові, солодкий перець, помідори та листова зелень.

Рослинна їжа

Варто зробити акцент на термообробленні. Уникайте надмірної кількості солі та жирної їжі. Це збудники затримки води, здуття та спазмів.

Не варто також забувати про водний режим, це допоможе уникнути зневоднення.

Які фізичні вправи можна робити під час менструації

Спазми, болі в суглобах і м'язах, головний біль і знесилення - це лише деякі з симптомів, які можуть порушити фізичну працездатність.

Безсоння, погана концентрація, дратівливість і зміни апетиту також можуть змусити жінок відчувати себе погано, коли справа доходить до спорту.

На цьому етапі важливо прислухатися до свого тіла і при необхідності знизити інтенсивність тренувань.

Легке кардіо, короткі заняття аеробікою, плавання або йога - одні з хороших варіантів.