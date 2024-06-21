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Менше одягу: 6 українських зірок, які обожнюють публікувати у соцмережах "оголені" фото

Анна Трінчер і Ксенія Мішина (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

Деякі українські знаменитості не соромляться оголюватися на публіку. Вони досить відкриті й розкуті. До того ж такі публікації збільшують охоплення у соцмережах і сприяють підвищенню їхньої популярності.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про наших зірок, які часто тішать шанувальників відвертим контентом.

Анна Трінчер

Українська співачка й блогерка нерідко ділиться пікантними знімками у своєму блозі.

Декілька років тому Анна Трінчер зробила пластику грудей, щоб виглядати ще ефектніше.

Тепер вона з гордістю демонструє результат за кожної зручної нагоди.

Анна Трінчер (фото: instagram.com/annatrincher_official)

Злата Огнєвіч

Колись відверті світлини для цієї виконавиці були табу. Однак все змінилося тоді, коли Злата Огнєвіч стала більш впевненою у собі.

Сама тому у соцмережах артистки дедалі частіше почали з’являтися гарячі кадри.

Злата Огнєвіч (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Ксенія Мішина

Зірка українських серіалів Ксенія Мішина також нерідко ділиться відвертими світлинами, на яких можна побачити її "сталевий" прес.

Це не дивно, адже акторка багато часу присвячує спорту та фізичним тренуванням.

Ксенія Мішина (фото: instagram.com/misha.k.ua)

Тіна Кароль

Співачка Тіна Кароль обожнює демонструвати фігуру у сукнях з глибоким декольте. За це вона отримує у соцмережах безліч компліментів від фанів.

Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Анна Саліванчук

Ця акторка спокійно може пройтися вулицями міста у піджаку на голе тіло і посвітити своїм розкішним бюстом.

Анна часто експериментує зі спокусливими образами, і погодьтеся, їй це вдається.

Анна Саліванчук (фото: instagram.com/salivanchuk.anna)

Анна Неплях

Міс Всесвіт Україна-2021 Анна Неплях ніяк не натішиться своєю новою фігурою після схуднення, тому в її соцсмережах постійно зявляються пікантні світлини.

Анна Неплях (фото: instagram.com/neplyah​​​​​​​)

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