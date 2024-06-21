ua en ru
Пт, 21 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Менше одягу: 6 українських зірок, які обожнюють публікувати у соцмережах "оголені" фото

П'ятниця 21 червня 2024 09:00
UA EN RU
Менше одягу: 6 українських зірок, які обожнюють публікувати у соцмережах "оголені" фото Анна Трінчер і Ксенія Мішина (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

Деякі українські знаменитості не соромляться оголюватися на публіку. Вони досить відкриті й розкуті. До того ж такі публікації збільшують охоплення у соцмережах і сприяють підвищенню їхньої популярності.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про наших зірок, які часто тішать шанувальників відвертим контентом.

Анна Трінчер

Українська співачка й блогерка нерідко ділиться пікантними знімками у своєму блозі.

Декілька років тому Анна Трінчер зробила пластику грудей, щоб виглядати ще ефектніше.

Тепер вона з гордістю демонструє результат за кожної зручної нагоди.

Менше одягу: 6 українських зірок, які обожнюють публікувати у соцмережах &quot;оголені&quot; фото

Менше одягу: 6 українських зірок, які обожнюють публікувати у соцмережах &quot;оголені&quot; фото

Анна Трінчер (фото: instagram.com/annatrincher_official)

Злата Огнєвіч

Колись відверті світлини для цієї виконавиці були табу. Однак все змінилося тоді, коли Злата Огнєвіч стала більш впевненою у собі.

Сама тому у соцмережах артистки дедалі частіше почали з’являтися гарячі кадри.

Менше одягу: 6 українських зірок, які обожнюють публікувати у соцмережах &quot;оголені&quot; фото

Менше одягу: 6 українських зірок, які обожнюють публікувати у соцмережах &quot;оголені&quot; фото

Злата Огнєвіч (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Ксенія Мішина

Зірка українських серіалів Ксенія Мішина також нерідко ділиться відвертими світлинами, на яких можна побачити її "сталевий" прес.

Це не дивно, адже акторка багато часу присвячує спорту та фізичним тренуванням.

Менше одягу: 6 українських зірок, які обожнюють публікувати у соцмережах &quot;оголені&quot; фото

Менше одягу: 6 українських зірок, які обожнюють публікувати у соцмережах &quot;оголені&quot; фото

Ксенія Мішина (фото: instagram.com/misha.k.ua)

Тіна Кароль

Співачка Тіна Кароль обожнює демонструвати фігуру у сукнях з глибоким декольте. За це вона отримує у соцмережах безліч компліментів від фанів.

Менше одягу: 6 українських зірок, які обожнюють публікувати у соцмережах &quot;оголені&quot; фото

Менше одягу: 6 українських зірок, які обожнюють публікувати у соцмережах &quot;оголені&quot; фото

Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Анна Саліванчук

Ця акторка спокійно може пройтися вулицями міста у піджаку на голе тіло і посвітити своїм розкішним бюстом.

Анна часто експериментує зі спокусливими образами, і погодьтеся, їй це вдається.

Менше одягу: 6 українських зірок, які обожнюють публікувати у соцмережах &quot;оголені&quot; фото

Менше одягу: 6 українських зірок, які обожнюють публікувати у соцмережах &quot;оголені&quot; фото

Анна Саліванчук (фото: instagram.com/salivanchuk.anna)

Анна Неплях

Міс Всесвіт Україна-2021 Анна Неплях ніяк не натішиться своєю новою фігурою після схуднення, тому в її соцсмережах постійно зявляються пікантні світлини.

Менше одягу: 6 українських зірок, які обожнюють публікувати у соцмережах &quot;оголені&quot; фото

Менше одягу: 6 українських зірок, які обожнюють публікувати у соцмережах &quot;оголені&quot; фото

Анна Неплях (фото: instagram.com/neplyah​​​​​​​)

Нещодавно ми писали про 7 українських зірок, які сміливо показують себе без макіяжу і фільтрів.

Також ми розповідали про наших блогерок, які сміливо показали тіло після пологів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ксенія Мішина Анна Трінчер Зірки шоу-бізнесу
NEWS
Як РПЦ "взяла в заручники" православну віру та виправдовує війну проти України
Як РПЦ "взяла в заручники" православну віру та виправдовує війну проти України