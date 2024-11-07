"Мені відрізали частину пеніса і це зміцнило стосунки з коханою": чоловік відверто розповів про страшну операцію

Чоловікові довелося перенести дуже важку операцію з видалення частини пеніса. Причиною стало онкологічне захворювання, яке почало прогресувати. Чи змінилося через це життя закоханого чоловіка та батька 6 дітей?

Чому чоловікові видалили частину статевого органу та як це вплинуло на його життя, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Daily Star.

Патріку Ховарду не пощастило - у жовтні 2018 року йому діагностували вперше рак передміхурової залози. Лікарі обрали хірургічне втручання і чоловікові видалили простату.

А за два роки хвороба повернулася - у 2020 році Патрік відчув свербіж і побачив почервоніння на статевому органі. Спочатку лікарі запідозрили молочницю, але згодом обстеження підтвердило, що це - агресивна форма раку, спричинена вірусом папіломи людини (ВПЛ). А ще Патріка попередили, що вилікуватися повністю він вже не зможе.

65-річний чоловік, який вже вийшов на пенсію та живе зі своєю 59-річною дружиною Лаурою в Ліверпулі, пожартував: "Звичайно, вони ж не збираються його відрізати?".

Однак саме такий варіант лікування йому лікарі й запропонували, пояснив, що пенектомія - це найкращий варіант. Патріку довелося перенести операцію, щоб видалити дві третини свого статевого органу (приблизно 10 сантиметрів).

Патрік та Лаура одружилися у 2021 році, після важкої операції чоловіка (фото РА)

Після операції йому довелося пройти променеву терапію, а згодом - ще два курси хімієтерапії. Згодом хвороба відступила і він зміг приділити час родині та коханій жінці.

"Це жахливо, але є ціла купа речей, які ви можете робити, і все одно лишається багато задоволення та відчуттів. Це випробування лише зміцнило наші стосунки з Лаурою", - зізнається Патрік.

Разом з дружиною він виростив шістьох дітей, а от одружилися вони нещодавно - у 2021 році. Після того, як наступила ремісія хвороби, закохані відправилися в подорож по Італії.

Завдяки лікуванню Патрік та Лаура мають можливість подорожувати разом (фото: РА)

Зараз Патрік не впевнений, чи йому знадобиться подальше лікування, але він чітко розуміє, що потрібно підвищувати обізнаність про рак статевого члена, ВПЛ та доступні методи лікування.

"Я навіть не знав про існування раку статевого члена. Всі чоловіки повинні піти на обстеження і тримати свою партнерку в курсі з самого початку - я б не зміг пройти все це без Лаури. Чоловіки мають говорити про це зі своїми найближчими та дорогими людьми, не соромлячись", - каже він.

Лаура додала, що це було справді важко, але завдяки лікуванню вони отримали справжній шанс на те, щоб побути разом ще довше та мати дивовижні пригоди.

За словами лікарів, та форма раку, яку діагностували Патріку - спричинена ВПЛ. І більшість людей хворіють на ВПЛ у певний момент свого життя. Це захворювання не гарантує, що людина може захворіти на рак, але потрібно пам'ятати, що така ймовірність існує.