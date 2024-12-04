"Мені страшно". Шаманська шокувала, як змінився її син після повернення Ханумака в Україну

Днями ведуча та блогерка Аліна Шаманська натякнула на повернення її колишнього чоловіка, гумориста Руслана Ханумака, в Україну, і заявила, що він їй "влаштовує нове пекло". Як з'ясувалося, комік дійсно перебуває в Україні. Чоловік забрав сина до себе, що стало причиною нових конфліктів між екс-подружжям.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку знаменитості.
Так, екс-чоловік Шаманської, за її словами, налаштував їхнього 7-річного сина Артура проти неї.
Після чотириденного перебування з батьком хлопчик мав вирушити разом із мамою на відпочинок на Захід України, але несподівано відмовився їхати.
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Шаманська розповіла, що, зустрівши сина, ледь впізнала його: поведінка дитини кардинально змінилася, а висловлювання звучали як завчені фрази. Це викликало у неї серйозне занепокоєння.
"Сина привезли, але свого сина я не побачила. Скляні очі, порожнеча погляду, беземоційність, завчені фрази та навіть інший голос, інша координація тіла. Мені дуже складно і страшно уявити, що і як можна було зробити з моєю найніжнішою та найвеселішою дитиною, щоб вона мені сказала: "Я не хочу с тобой ехать. Я не поеду". Моє серце на шматки", - шокувала блогерка.
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Ведуча сильно стурбована тим, як Ханумак впливає на їхнього сина. Всього за чотири дні, проведені з батьком, поведінка хлопчика значно змінилася, що дуже тривожить матір.
Зірка поділилася лише невеликою частиною того, з чим їй доводиться стикатися в цій ситуації. Поки що вона не готова коментувати це детальніше, утримуючись від зайвих подробиць.
"Мені все одно на мій стан і на моє серце, і на те, що вже кінцівки від стресу німіють. Я до болю хвилююся за стан мого сина…Він не був вдома лише чотири дні. Я розповіла лише верхівку великого айсбергу, але поки я стримаюся від додаткових коментарів", - заявила Аліна.
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Нагадаємо, нещодавно Шаманська ділилася, як колишній "перетворив її життя на пекло". Також вона закликала жінок бути уважними у виборі своїх партнерів.
До слова, раніше Аліна Шаманська натякнула, чому насправді повернулася з США.