"Мені ставлять психічні діагнози": Войтенко відреагував на зізнання дружини про насилля в шлюбі

"За кілька останніх днів я отримав сотні коментарів, дзвінків та запитань. Мене звинувачують просто так без жодних доказів в жахливих злочинах, мені ставлять психічні діагнози", - пише він.

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Костянтин додає, що не збирався відповідати на брехню, яка лилась на нього. Проте в момент публічного знищення його кар'єри має намір відповісти.

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"Я всіляко засуджую будь-який прояв насильства і ніколи не вчиняв так відносно будь-кого. Не маю наміру підтримувати цю тему в публічному просторі заради своєї дитини. Такі серйозні звинувачення мають вирішувати в правовому полі. Всі питання будемо розглядати тільки в суді. Всі докази та вся інформація стосовно цієї теми вже передана адвокату", - заявив актор.

Костянтин Войтенко відреагував на звинувачення в насиллі над дружиною (фото: instagram.com/constantine.voytenco)

Що раніше розповіла його екс-дружина

Одного разу вона була змушена викликати поліцію після випадку домашнього насильства. Але співробітники правоохоронних органів пропонували їй помиритися з чоловіком.

"Коли я вперше і востаннє викликала поліцію після випадку фізичного домашнього насильства, поліція натякала: "ви подумайте, може помиритеся? Інакше у нього виправні роботи й він вже буде "чіслітса". Нічого, що я в синцях, і мене за волосся вночі викидали з власної квартири. Головне ж, що в сімʼях так "не прийнято" - писати заяви на чоловіків, ще й таких публічних і наче ж пристойних", - описує Валентина.

Вона розповіла, що стала жертвою нарциса та насильника.

"Мій колишній чоловік - перверзний нарцис і насильник. Так знаю його я, колишня дружина та мама нашої спільної дитини. Він публічна людина, тато, який час від часу радіє своїй доньці. Він - колишній, який обирав і обирає зі мною насильницькі форми спілкування: газлайтинг, погрози, фінансове, психологічне та фізичне насильство", - пише вона на своїй сторінці в Instagram.

Нагадаємо, що у 2015 році актор Костянтин Войтенко одружився з українською танцівницею, учасницею другого сезону "Танцюють всі!" Валентиною Марініною. У грудні 2016 року в них народилася донька Емілія. У жовтні 2022 року Валентина та Костянтин розлучилися.

Костянтин Войтенко з донькою Емілією (фото: instagram.com/constantine.voytenco)

Костянтин Войтенко відомий за своїми ролями в серіалі "Мухтар", "Коли ми вдома", "Село на мільйон", "Друге життя Єви", "Параджанов", "Толока", "Майор та магія" та інших.