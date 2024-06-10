"Мені по**р на репутацію": скандальний Спартак Суббота порівняв себе з Ісусом

Скандальний "психолог" висловився про репутацію

На початку інтерв'ю Дьомін зізнався, що може отримати чимало хейту, адже він нібито "вибілює" репутацію Субботи. У відповідь на це Спартак заявив, що він взагалі не звертає увагу на усе це.

"Мені по**р на репутацію, тому що репутація - це влада бидла над більшістю бидла, яке не цікавиться розвитком, над меншістю, яка ніколи не звертає увагу на репутацію", - сказав Суббота.

Ба більше, "психолог" навів у приклад слова про те, що погана репутація була в усіх відомих персон. При цьому він пригадав про Ісуса.

"Репутація - це важіль на тебе, тобто тобою можна керувати за рахунок репутації. В усіх відомих, як хороших, так і поганих людей, завжди була погана репутація. Найгірша репутація була в Ісуса. Це закінчилось тим, що його просто розіп'яли", - заявив Суббота.

Суббота та Дьомін (скріншот)

За словами Субботи, нині його взагалі не цікавить думка інших. Але нещодавно він зрозумів, що родина - це дуже важливо, хоча раніше взагалі був проти шлюбу.

Скандал навколо Субботи - з чого все почалося

У квітні минулого року вийшло велике розслідування у якому стверджувалося, що "психолог" насправді самозванець.

"Спартак Суббота роками видає себе за лікаря-психіатра і медичного психолога. Спартак - самозванець, він не вчився в жодному медичному ВНЗ і, тим більше в НМУ імені О.О. Богомольця. Усюди, де він називає себе лікарем-психіатром, він бреше прямо в очі", - заявляв тоді психотерапевт і блогер Ілля Полудьонний.

У відповідь на це Суббота заявляв, що це не перший скандал в його біографії, а тому він це "переживе". На тлі цього ведучий Женя Янович, разом з яким вони випускали подкаст, припинив з ним співпрацю.