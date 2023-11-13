"Мені було соромно". Євгенія Емеральд вперше розповіла, що її зґвалтували

Колишня військова Євгенія Емеральд вперше зізналася, що її зґвалтували. Про це навіть не знала її матір. Але нині екс-поліцейська вирішила розкрити усю правду.
Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), Емеральд наважилася про усе це розповісти, аби на власному прикладі показати, наскільки важливо не мовчати про насильство.
При написанні матеріалу було використано наступні джерела: інтерв'ю колишньої військової для "ЖВЛ", її Instagram-сторінка.
За словами жінки, це сталося багато років тому, коли вона ще була малою. Раніше вона нікому не розповідала, що стала жертвою зґвалтування. Але нині, коли Емеральд почала публічно говорити про розлучення з чоловіком Євгеном Стипанюком, вона вирішила не приховувати і це.
Нещодавно колишня військова розповіла, що її екс-обранець нібито ґвалтував жінок. Емеральд знайшла тих, хто наважився публічно про це сказати.
"У мене теж було таке в житті, дуже багато років тому. Я ніколи про це нікому не розповідала, навіть мамі рідній. Тобто я просто вирішила цю історію викреслити зі свого життя, наче цього ніколи не було. А зараз, після своєї сповіді, я навіть про це вже можу вільно говорити. Коли ти говориш - ти звільнюєшся від усього, це дуже круто", - визнала жінка.
Емеральд розповіла про зґвалтування (скріншот)
Також блогерка розповіла, що її ґвалтівника не покарали. Усе через те, що вона нікому про це не казала.
"Мені було 14 років, я була малою. Я дуже сильно злякалася. Тільки сьогодні я розповіла своїй мамі... Мені було соромно, я думала, що сама винна... Я поховала тоді ці спогади у своєму житті, які, звісно ж, нанесли мені травми", - пояснила Емеральд.
Відверта заява жінки (скріншот)
Раніше ми вже розповідали, що втікач Влад Яма показав неоднозначне відео з танцями і закликав не стресувати, що обурило українців.
Також нещодавно стало відомо, що Вікторія Бекхем, Гаррі Стайлз та інші зірки презентують власні парфуми цієї осені.