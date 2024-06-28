"Мене жорстоко зв'язали і потягли по коридорах". Періс Хілтон стала жертвою сексуального насильства

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43-річна знаменитість та учасниця реаліті-шоу Періс Хілтон відверто розповіла про свій досвід навчання в школі-інтернаті, виступаючи з промовою на Капітолійському пагорбі щодо жорстокого поводження з дітьми в соціальній системі США.

"Я знаю з особистого досвіду, якої шкоди завдають в інтернатах і лікувальних установах для молоді", - заявила вона у своїй вступній доповіді перед Конгресом у Вашингтоні.

Хілтон згадала, що у 16 років її насильно витягли з ліжка і відправили в школу Прово-Каньйон у штаті Юта для проходження реабілітації та корекції її бунтарської поведінки.

"Ці програми обіцяли зцілення, зростання і підтримку, але натомість мені не дозволяли вільно пересуватися або навіть дивитися у вікно протягом двох років", - пояснила вона.

Потім Періс розкрила правду про те, що пережила насильство в школі.

"Мене насильно годували ліками і піддавали сексуальному насильству з боку персоналу. Мене жорстоко зв'язали і потягли коридорами, роздягнули догола і кинули в одиночну камеру", - додала зірка.

Однак співачка не звинувачує своїх батьків, Ріка і Кеті Хілтон, за пережитий травматичний досвід, стверджуючи, що їх обдурили.

Світська левиця, мати двох дітей - однорічного сина Фенікса і 7-місячної доньки Лондона від чоловіка Картера Реума, також висловила підтримку батькам прийомних дітей і самим дітям, які почуваються покинутими.

Бізнесвумен підкреслила, що в деяких із цих дітей немає батьків, які б регулярно стежили за їхнім станом, що може призвести до трагічних інцидентів.

До слова, у 2020 році зірка реаліті-шоу вперше відкрито розповіла про своє минуле в документальному фільмі "Це Періс".

У фільмі вона стверджувала, що співробітники школи Прово-Каньйон залякували дітей і застосовували фізичне насильство, включно з побиттям і задушенням учнів.