"Мене ставили з росіянкою, принижували Україну". Мілена Мельничук - про погрози і насильство на Міс Європа

Деталі скандалу на конкурсі "Міс Європа 2024"

Мілена поскаржилася на цькування та погрози з боку конкурсанток з інших країн. За словами дівчини, ще до поїздки на конкурс на неї впала хвиля критики, їй видаляли сторінку в соцмережах та дзвонили на особистий номер, погрожували вбити її та її родину, назвали "нацисткою" та "фашисткою".

Мельничук додала, що після приїзду до Лівану організатори всіляко намагалися "зіштовхнути" її з росіянкою і змушували їх фотографуватися разом. Коли дівчина заявила, що хоче дискваліфікуватись, їй нібито почали погрожувати та вриватися в її номер.

Також вона розказала, що їй "погрожували р*кетами і казали, що прифотошопили моє обличчя до п*рно і всюди вже виставили".

"Мене змушували, щоб я фоткалася з росіянкою і коли я агресивно відмовляла погрожували мені і казали, що я тупа і нічого не розумію. Росіянка самостійно намагалася завжди сісти поряд і сфоткатись, хоча я постійно від неї намагалася сховатися. Не маю до неї претензій, як людина вона здавалася нормальною", - розказала Мілена.

"Дизайнер спеціально дав нам однакові сукні, щоб ми були однакові та як подруги! Хореограф конкурсу поставив мене поруч із росянкою на сцені, коли я попросила переставити мене він сказав російською мовою: "Мені по**й на війну в Україні". Під час самого фіналу цей хореограф кричав мені на сцені "хохлушка". Коли я виставила сторіс, що хочу дискваліфікуватися з конкурсу, організатори почали мені загрожувати, і навіть вдиралися в номер із погрозами!" - продовжила вона.

Мілена Мельничук представляла Україну на конкурсі (фото: instagram.com/milena.melnichuk)

Скандал з учасницею від Білорусі

Мельничук також опублікувала відео з представницею Білорусі, яка в автобусі ображала її будучи в стані алкогольного сп'яніння.

"У тебе війна? А чи ти цицьками трусиш на конкурсі краси? Ось ти, Україно, яка каже "Білорусь - гівно" та "Росія - гівно". Україно, що ти голими цицьками вийшла трясти? Якого хрону ти приїхала на конкурс краси? - каже у ролику нетвереза дівчина з Білорусі.

За словами Мілени, Ірина Максимович з Білорусі за 5000 євро купила третє місце на конкурсі.

А перемогу одержала росіянка, яка нібито заплатила 20 тисяч євро за перше місце і вихвалялася підтримкою президента РФ Володимира Путіна.

Українка наголосила, що інформацію про ці суми вона дізналася із приватних розмов із членами журі, менеджерами та іншими конкурсантками.

Зазначимо, що конкурс "Міс Європа – 2024" проходив з 15 по 25 лютого у столиці Лівану Бейруті. Переможницею стала росіянка, мешканка Казані Роза Гадієва. Друге місце посіла дівчина з Туреччини, третє - білоруска Ірина Максимович із Вітебська.