"Вимикається все": Олег Винник розповів про рідкісну хворобу, яку в нього виявили

Що зі здоров'ям співака

Український артист зник із поля зору прихильників 16 місяців тому, коли Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну.

У мережі було багато інформації, що у співака онкозахворюванням і він знаходиться на лікуванні у Берліні. Однак, сам співак каже, що це не правдива інформація.

"Мені по барабану, що про мене говорять. Сьогодні трохи гірше, ніж було тиждень тому. Буду відвертим. Слава Богу, що мене підняли і поставили на ноги. Це не одна і навіть не дві речі, які мене накрили. Я в інтерв'ю говорив, що не звертаю уваги на своє здоров’я. А потім одного дня в тобі раз, і вимикається все", - сказав він.

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Які симптоми

Він додав, що в Німеччині цим хворіють тільки 2% людей. Хвороба "накрила" співака у турі, але він про це нічого не розповідав.

"Сьогодні це вже не така страшна хвороба і не летальна. Але якщо не звертатися до лікаря, то за рік ти залишаєшся у візку. Сьогодні не потрібно про це турбуватися, є медикаменти і ліки", - зазначив артист.

Зокрема, зі слів Вінника, симптоми дуже незвичайні і нічого не можна з цим зробити. Однак, свій діагноз він так і не назвав.

У його житті є людина, яка завжди поруч та не дає йому померти.

"Поки я не можу встати, вона вже робить так, щоби ти своїми мізками та головою до лікарів звернутися", - розповів Винник.