"Мене може через секунду не стати". Українська блогерка "зловила" інсульт у прямому ефірі: як це було

Аніта Соловей про день, коли з нею стався інсульт

"20 лютого я вела прямий ефір, адже я давно працюю в онлайн освіті й в один момент я побачила що все "попливло", наче софіт в око потрапив, це не боляче, нічого не болить…" - розповіла блогерка.

Аніта Соловей (фото: instagram.com/anita_solovei)

За словами дівчини, в першу секунду "все в очах пливе, ти нічого не бачиш". Тому вона сказала своїм фоловерам, що їй потрібна невеличка перерва.

"Я вже зрозуміла, що в мене порушена координація, що щось не так і воно точно не пройде за 5 хвилин, а коли встала, то зрозуміла, що все дуже погано, бо вся права сторона мого тіла була неконтрольована, але я могла розмовляти, тому одразу попросила вивести мене на вулицю", - згадує Аніта.

Аніта Соловей (скріншот: youtube.com/@anitasolovei)

Пощастило, що команда була поряд і інфлюенсерка була не сама.

"Далі в мені включився суперконтроль, адже боялась, що зараз втрачу свідомість. Я не знала, скільки в мене часу, тому почала просто всім давати завдання: гугли мої симптоми, викликайте швидку!" - розповіла Соловей.

Аніта Соловей (скріншот: youtube.com/@mashaefrosynina)

На щастя, вона не втратила можливість мислити. А навпаки: все аналізувала, розуміла, що щось не так.

"Я казала: "Мене може через секунду не стати, тому терміново вибігайте на вулицю, зупиняйте авто та везіть мене в лікарню". Люди навколо не розуміли мого стану, адже я трималася й виглядала більш-менш нормально. Але мені було дуже погано, я трималася з останніх сил. Потім сказала: "Ви не зрозуміли, виходьте на вулицю, ловіть машини, везіть мене в реанімацію, бо я зараз вимкнусь". Тільки тоді всі зрозуміли, що ситуація критична, і викликали дві швидкі. Вони приїхали й стало ясно - це був ішемічний інсульт", - резюмувала Аніта.

Варто зазначити, що інсульт у Соловей стався, коли дівчина записувала черговий навчальний вебінар.

Дівчина опинилася у лікарні й тривалий час не виходила на зв'язок.

У соціальне життя вона повернулася лише на початку квітня, коли показала підписникам фото з лікарняного ліжка.

Аніта Соловей в лікарні (фото: instagram.com/anita_solovei)