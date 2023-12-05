"Мене курвить". Український актор накинувся на батьків дітей, які розмовляють російською

Що Гнатовський думає про російськомовних дітей

Олексія дуже хвилює мовне питання. Він стверджує, що використання державної мови є проявом національної свідомості.

Олексій Гнатковський (фото: instagram.com/oleksiygnatkovskiy)

Так, він висловив своє невдоволення батькам, які не прагнуть привчити своїх дітей до використання української у повсякденному житті.

Зірка шкодує, що нині багато підростаючого маленького покоління не володіють державною мовою.

"Мене курвить, коли маленькі діти у нас в країні говорять російською мовою. І це не дітей провина, це провина батьків", - поділився думкою Гнатовський.

Олексій Гнатковський (фото: instagram.com/oleksiygnatkovskiy)

"Дуже багато я чую якихось відмовок: "Я не хочу переходити, бо я не володію мовою. Я не хочу спотворювати українську мову". Бл*н, навпаки, спотворюйте. Працюйте над цим, показуйте приклад. Той, хто переходить з російської на українську - сучасний герой. Він веде за собою", - підсумував актор.