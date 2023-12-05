UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Мене курвить". Український актор накинувся на батьків дітей, які розмовляють російською

Олексій Гнатковський (фото: instagram.com/oleksiygnatkovskiy)
Автор: Іванна Пашкевич

Актор Олексій Гнатковський, який відомий за роллю в фільмі "Довбуш", заявив, що його "курвить" від того, що батьки не хочуть привчати своїх дітей до вивчення української на побутовому рівні.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю артиста для Студентського телебачення Прикарпатського національного університету імені Стефаника.

Що Гнатовський думає про російськомовних дітей

Олексія дуже хвилює мовне питання. Він стверджує, що використання державної мови є проявом національної свідомості.

Олексій Гнатковський (фото: instagram.com/oleksiygnatkovskiy)

Так, він висловив своє невдоволення батькам, які не прагнуть привчити своїх дітей до використання української у повсякденному житті.

Зірка шкодує, що нині багато підростаючого маленького покоління не володіють державною мовою.

"Мене курвить, коли маленькі діти у нас в країні говорять російською мовою. І це не дітей провина, це провина батьків", - поділився думкою Гнатовський.

Олексій Гнатковський (фото: instagram.com/oleksiygnatkovskiy)

"Дуже багато я чую якихось відмовок: "Я не хочу переходити, бо я не володію мовою. Я не хочу спотворювати українську мову". Бл*н, навпаки, спотворюйте. Працюйте над цим, показуйте приклад. Той, хто переходить з російської на українську - сучасний герой. Він веде за собою", - підсумував актор.

Нещодавно ми розповідали, що Міка Ньютон повертається в Україну.

Також Єфросиніна дала пораду любителям російських пісень і фільмів.

Читайте РБК-Україна в Google News
акториВійна в Українізвезды шоу-бизнеса