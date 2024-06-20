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"Мене дуже часто ображали як жінку": TAYANNA зробила відверте зізнання про травми

TAYANNA (фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak)
Автор: Поліна Іваненко

Українська співачка TAYANNA (Тетяна Решетняк) пережила досвід травматичного спілкування з чоловіками, через що у неї розвилися комплекси.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю зірки в YouTube-проєкті Аніти Луценко "(НЕ) 90/60/90".

Так, під час розмови фахівець зі схуднення звернула увагу на те, що Тетяна досить часто на фото з'являється із закритими ногами. І здивувалася, що "з такими красивими стрункими ногами" співачка постійно приховує їх.

TAYANNA (фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak)

"Дякую за комплімент, за худющі та красиві ноги. Насправді я люблю свої ноги, вони мені подобаються. Напевно це звичка ходити в штанах і якийсь психологічний захист, якщо задуматись над цим. Не бути максимально жіночною, тому що мене дуже часто ображали, як жінку", - зізналася Решетняк.


TAYANNA (фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak)

При цьому, що цікаво, TAYANNA у кліпах з'являється у відвертих образах, в купальниках чи дуже короткому вбранні, на концертах її сукні теж завжди відверті, короткі. 

Однак були моменти, коли вага артистки змінювалася і вона собі "реально не подобалась". Доходило до того, що зірка "не могла одягнути костюм, тому що в нього не влазила фізично". 


TAYANNA (фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak)

"І я  розумію, чому так складалося - через велику кількість травм, отриманих від чоловіків, я закривалася. Хоча в звичайному житті я ходжу в сукнях з розрізом від стегна на цілу ногу. А в соціальних мережах закриваюсь, щоб не привертати велику кількість чоловіків, це про приватність більше", - каже Тетяна. 


TAYANNA (фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak)

"Мені комфортніше себе відчувати так, закритися трішки від світу", - резюмувала виконавиця.

 

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