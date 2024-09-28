Melovin висловився про квадроберів і лайкою присоромив дорослих

Що Melovin думає про квадроберів

Співак вирішив прокоментувати новий тренд. Він не став виступати проти квадробінгу, адже діти, вважає артист, можуть це перерости.

"Переростуть, потішаться і підуть займатися дорослим життям", - зазначив Меловін.

При цьому співак присоромив дорослих. Адже нині всі ніби забули, що також колись були дітьми.

До того ж Меловін нагадав, що нині не всі маленькі українці мають можливість повноцінно насолоджуватися безтурботними роками свого життя. І тому артист закликає дорослих бути більш терплячими.

"Від***іться від дітей, залиште їм дитинство, яке і так вже забрала війна. Не гнобіть! У кожного покоління завжди були свої мейнстріми, від емо до готів, від стиляг до хіпі. Ви взагалі в дитинстві комах їли, одягали вас білками, зайчиками на "утрєніках". А ви, лби здорові, щось на дітей женете", - заявив співак.

Меловін встав на захист квадроберів (скріншот)

Хто такі квадробери

Як ми вже розповідали, люди, які називають себе квадроберами, копіюють поведінку тварин. Вони носять маски, вушка та хвостики - аби ще більше бути схожими на ту чи іншу тварину (кішка, вовк, пес тощо).

Ця субкультура з'явилася у Японії, там навіть виник цілий вид спорту - квадробіка. Люди змагаються у тому, хто краще відтворить поведінку тварин.