"Мені жахливо боляче": MELOVIN шокував рішенням перенести концерти

Український співак MELOVIN заявив про переніс концертів по Україні і зізнався, що йому дуже боляче через це рішення.
Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис в Instagram виконавця.
На своїй сторінці співак зізнався, що він дуже сильно очікував на концерти в Рівному, Луцьку та Житомирі, проте він вимушений перенести їх на жовтень. MELOVIN зазначив, що останні події наштовхнули його на серйозні роздуми.
Костя поділився, що він не може ігнорувати кількість відмов від квитків, яку його команда отримує останні дні. Артист пояснив, що повертають їх переважно з міркувань безпеки.
Артист зауважив, що всі куплені квитки залишаються дійсними і додав, що на фанатів чекає приємний бонус, у вигляді, нових композицій. У коментарях до допису Костя наголосив, що він відчуває страшенний біль через цю ситуацію.
"Мені жахливо боляче", - написав співак.
Дехто з фанатів обурився рішенням виконавця, а хтось навпаки, підтримав кумира. Ось деякі з коментарів:
Нагадаємо, що 8 липня армія РФ здійснила масовану ракетну атаку по багатьох містах України. Руйнувань зазнав і корпус дитячої лікарні "Охматдит" в Києві. Від обстрілу постраждали десятки людей, серед загиблих є діти.
До речі, нещодавно ми розповідали що Аліна Бурик назвала суму, яку отримала за перемогу у "МастерШефі".
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