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"Мені жахливо боляче": MELOVIN шокував рішенням перенести концерти

Melovin (фото: instagram.com/melovin_official)
Автор: Катерина Зелінська

Український співак MELOVIN заявив про переніс концертів по Україні і зізнався, що йому дуже боляче через це рішення.

Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис в Instagram виконавця.

На своїй сторінці співак зізнався, що він дуже сильно очікував на концерти в Рівному, Луцьку та Житомирі, проте він вимушений перенести їх на жовтень. MELOVIN зазначив, що останні події наштовхнули його на серйозні роздуми. 

Костя поділився, що він не може ігнорувати кількість відмов від квитків, яку його команда отримує останні дні. Артист пояснив, що повертають їх переважно з міркувань безпеки. 

 Instagram-stories виконавця Melovin (Скриншот)

"Події останніх днів, наштовхнули мене на серйозні роздуми, я не маю ніякого права брати відповідальність за проведення цих заходів під час загострення обстрілів нашої країни агресором. Наша з Вами безпека стоїть на першому місці. Настрій глядача прямо пропорційно залежить від кількості крові та болю завданих ворогом", - додав Бочаров.

Артист зауважив, що всі куплені квитки залишаються дійсними і додав, що на фанатів чекає приємний бонус, у вигляді, нових композицій. У коментарях до допису Костя наголосив, що він відчуває страшенний біль через цю ситуацію.

"Мені жахливо боляче", - написав співак. 

 Melovin (фото:instagram.com/melovin_official)

Дехто з фанатів обурився рішенням виконавця, а хтось навпаки, підтримав кумира. Ось деякі з коментарів: 

  • Це дуже круто, особливо коли ти все підлаштовуєш під цей концерт і під цю дату. На жаль, на концерт, на який я чекала 4 роки, я не потраплю...
  • Боляче… Просто неймовірно боляче… Обіймаю серцем…
  • Не можу і не хочу приймати цю реальність, але ж іншого вибору нема. Я чекатиму.
  • Дуже боляче від цього, але дивлячись на все - це правильне рішення. Побачимось у жовтні! Обіймаємо!
  • Так спокійно, беремо себе в руки! (Самозаспокоююсь). З мір безпеки це правильно, з останніми подіями. Сподіваюсь, все буде спокійно в жовтні і ви круто потусите.

Нагадаємо, що 8 липня армія РФ здійснила масовану ракетну атаку по багатьох містах України.  Руйнувань зазнав і корпус дитячої лікарні "Охматдит" в Києві. Від обстрілу постраждали десятки людей, серед загиблих є діти. 

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