MELOVIN назвав свою невиліковну хворобу: "з'їдає зсередини, якщо вчасно не почати діяти"

Своїм слухачам співак розповів, що хворіє на генетичний цукровий діабет типу MODY.

"Будь-який тип діабету, він з'їдає тебе зсередини, якщо ти вчасно не почнеш діяти, його зупиняти й за ним стежити", - сказав Костя.

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Про захворювання MELOVIN дізнався випадково. За його словами, він завжди мав проблеми із зайвою вагою, тому вирішив видалити грудки Біша.

Це скупчення щільної жирової тканини, яка формує жирове тіло щоки. Вони розташовані між слизовою оболонкою щік і шкірним покривом і формують овал обличчя.

Перед операцією співакові було потрібно здати кров на аналізи, де й виявилося, що в нього є захворювання.

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MELOVIN закликав підписників стежити за своїм здоров'ям і профілактично здавати аналізи.

Він також розповів, що підтримка аудиторії дуже допомогла Кості в прийнятті ситуації.

"З такими людьми можна боротися з усім!" - сказав він. До слова про своє захворювання виконавець розповів у Всесвітній день боротьби з цукровим діабетом.