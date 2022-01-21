Под Мелитополем полицейский сбил 13-летнюю школьницу: ребенка госпитализировали

Происшествие случилось сегодня утром, около половины девятого, в поселке городского типа Приазовское Мелитопольского района.

По предварительной информации, школьница "пересекала проезжую часть в неустановленном месте". В этот момент на девочку совершил наезд правоохранитель, который был за рулем легковушки "Skoda" и ехал по улице Горького.

"Полицейский немедленно вызвал на место происшествия "скорую", до приезда которой находился возле ребенка, и сообщил о дорожно-транспортном происшествии в полицию", - говорится в публикации.

Пострадавшую школьницу доставили в больницу в Мелитополе, где ребенку оказывают медицинскую помощь. По предварительной информации врачей, девочка получила закрытую ЧМТ.

Отмечается, что совершивший наезд на ребенка "коп", согласно результатам медицинского освидетельствования был трезвый. Правоохранитель возвращался из суточного дежурства.

Все детали и обстоятельства ДТП будут устанавливать сотрудники территориального управления ГБР.

Под Мелитополем полицейский сбил девочку (фото: zp.npu.gov.ua)