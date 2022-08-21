В Мелитополе партизаны расправились с оккупантом, который пытался изнасиловать девочку

Инцидент произошел сегодня вечером на улице Героев Украины.

"Час назад солдат РФ пытался совратить несовершеннолетнюю девушку прямо на улице одного из микрорайонов города. Но наши партизаны повсюду. Оккупанту "подрезали" горло", - говорится в публикации.

Также градоначальник опубликовал видео с места происшествия в Мелитополе. На кадрах видны люди с носилками, которые пришли забирать оккупанта любителя девочек, рядом стоят российские солдаты и наблюдают за происходящим, слышны разговоры собравшихся людей.

Партизаны в Мелитополе ликвидировали солдата РФ, который пытался развратить девочку (фото: скриншот с видео t.me/ivan_fedorov_melitopol)

Федоров отметил, что изнасилование является тяжелым военным преступлением, а также одной из составляющих геноцида.

"Наши ВСУ найдут каждого, кто совершает эти страшные преступления с нашими женщинами и детьми! Каждый ответит за содеянное!" - подчеркивает он.