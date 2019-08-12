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Меган Маркл выпустила таблетки для похудения и оскандалилась: подробности

STYLERПерсоны    12.08.2019 - 07:29
Меган Маркл выпустила таблетки для похудения и оскандалилась: подробности
Меган Маркл (фото: GettyImages)

Герцогиня Сассекская оказалась замешана в громком скандале

38-летняя Меган Маркл попала в очередной скандал, однако в этот раз причина оказалась вовсе не в ней. Ажиотажем вокруг внешнего вида герцогини воспользовались мошенники и на многих сайтах появилась реклама "таблеток Меган". Об этом информирует издание Mirror.

Изготовители таблеток утверждали, что чудо-средство поможет сбросить вес, а для большей наглядности разместили на своем сайте два снимка мамы Арчи - до и после беременности.

"После родов я потеряла форму. Но с помощью таблеток я вновь стала такой, как и раньше", - говорится в подписи к фотографиям.

Меган Маркл выпустила таблетки для похудения и оскандалилась: подробностиМеган Маркл (фото: GettyImages)

Помимо этого, некоторые сайты публиковали вымышленное интервью с герцогиней Сассекской. Например, один таблоид сообщил, что бывшая американская актриса устала истязать себя в спортзале для приобретения прежней фигуры, а потому запустила линейку чудо-средств для похудения.

Королевская семья узнала о подобном мошенничестве не сразу, однако теперь представитель Маркл посоветовал прекратить использовать имя герцогини Сассекской в рекламных целях. "Это незаконно. Мы примем надлежащие меры", - сказал он.

Напомним, что стало известно, когда начался конфликт между Меган Маркл и Кейт Миддлтон.

Мы писали, что принц Гарри начал срывать злость на сотрудниках. На герцога Сассекского жалуются его секретари и помощники.

А также о том, что Меган Маркл заставляет принца Гарри ревновать. Принц Гарри не хотел терпеть экранных поцелуев своей супруги, потому герцогиня Сассекская была вынуждена закончить карьеру актрисы.

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