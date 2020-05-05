Меган Маркл угрожает принцу Гарри разводом: все подробности

Меган Маркл пригрозила принцу Гарри разводом из-за того, что он хочет вернуться в Лондон. При этом Меган поставила ультиматум своему мужу и заявила, что не намерена покидать США.

По словам инсайдера, Меган Маркл, когда услышала от принца Гарри то, что он хочет вернуться на родину, заявила, чтобы он выбирал либо ее, либо своих родственников в Великобритании.

При этом бывшая актриса просто пришла в бешенство, когда узнала, что Гарри ведет переговоры о том, чтобы вернутся обратно. Об этом сообщает издание Globe.

"Ты можешь вернуться назад, но мы с Арчи остаемся в Америке!" – процитировал слова Меган инсайдер.

При этом принц Гарри пообещал, что в этот раз он заставит свою жену подчиниться королевской семье. Но Меган даже ничего не хочет слушать о возвращении в Англию.

Она заявила принцу Гарри о том, что он должен принять правильное решение и осознать, что может больше никогда не увидеть своего сына Арчи.

Напомним, что Меган Маркл давно "прославилась" своими выходками. В книге Тома Куинна "Кенсингтонский дворец: интимные мемуары от королевы Марии до Меган Маркл" говорится о том, что однажды Меган накричала на помощников Кейт Миддлтон.

В книге также говорится о том, что Маркл хотела быть похожей на "народную принцессу" Диану, но при этом она также желала, чтобы люди беспрекословно ей подчинялись и не перечили.