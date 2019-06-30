Меган Маркл удалила грудь: в сеть попали компрометирующие снимки (фото)

Меган Маркл удалила искусственную грудь, которая была сделана ради актерской карьеры. В сети всплыли старые фото, которые удивили всех фанатов. На снимках бывшая актриса является обладательницей больших размеров женской груди, однако сейчас у нее естественный размер. Об этом сообщили британские СМИ, которые выдвинули разные предположения такого решения знаменитости.

К герцогине Сассекской приковано внимание всего мира. Миллионы фанатов изучили буквально каждый факт из жизни новоиспеченной матери, однако эти фотографии долгое время не вызывали интереса. В сети всплыли фото Маркл, подтверждающие то, что она делала пластическую операцию. Речь идет об увеличении груди.

Меган Маркл удалила грудь (фото из открытых источников)

Сама Меган ни разу не комментировала эти фото. Однако на фотографиях, которые были сделаны позже, ярко видно, что размер груди герцогини Сассекской значительно уменьшился.

Меган Маркл удалила грудь (фото: instagram.com/theroyalfamily)

Вероятно, Меган Маркл сделала операцию по удалению грудных имплантатов. Причины такого решения могут быть разными. Отметим, что уже много Голливудских звезд лишилось огромных грудей, которые они получили в результате пластики. Среди них Памела Андерсон, Шэрон Осборн, Крис Дженнер, Бритни Спирс.

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