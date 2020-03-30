Меган Маркл и принц Гарри планируют второго ребенка: шокирующее заявление

Меган Маркл и принц Гарри мечтают о пополнении в семье. Как только герцоги прочно обоснуются на новом месте, они предпримут серьезную попытку. Об этом сообщил инсайдер, передает US Weekly.

"Они стремятся завести еще одного ребенка, но при этом не хотят слишком форсировать события. К тому же, нужно дать достаточно внимания Арчи", - сообщает источник.

Отмечается, что Арчи растет счастливым и умным ребенком. "Он редко плачет, проявляет большой интерес к своему окружению и взаимодействует с людьми. Он любит, когда с ним играют. Не может пока говорить, но изо всех сил пытается", - указано в сообщении.

Также сообщают о том, что Меган всегда хотела дочку, о чем рассказала в интервью в 2015 году. "Я всегда хотела часы Cartier Tank. Когда я узнала, что будет сниматься третий сезон, - собрала все свои сбережения и купила двухцветную версию. На задней поверхности я попросила выгравировать "Для М.М. от М.М". Однажды я обязательно подарю эти часы своей дочери!", - сказала Маркл.

Напомним, что Меган Маркл поставила принцу Гарри ультиматум. Маркл слишком взволнована ситуацией касательно вируса и даже слышать не хочет о том, что Гарри может вернуться в Британию.

Мы писали, что Кейт Миддлтон унизила Меган Маркл и отняла пальму первенства.

А также о том, что Меган Маркл попала в очередной скандал, поскольку оттолкнула и унизила принца Гарри на церемонии наград Endeavour Fund Awards в Лондоне.