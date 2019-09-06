Меган Маркл и принц Гарри оскорбили королеву Елизавету: все подробности

Меган Маркл и принц Гарри обидели королеву Елизавету II – они отказались от ее приглашения посетить ее резиденцию в замке Балморал и сослались на то, что малыш Арчи еще слишком маленький для таких поездок и это при том, что они планируют с сыном в ближайшие недели поездку в Африку. Детали сообщили в издании The Sun.

Королева Елизавета традиционно проводит в шотландской резиденции два летних месяца. По ее приглашению туда часто приезжают и другие члены королевский семьи. Герцоги Сассекские решили отказаться и в качестве объяснения сообщили, что их сын Арчи еще не окреп для таких поездок.

Меган Маркл и принц Гарри (фото: facebook.com/TheBritishMonarchy)

Как рассказали инсайдеры в окружении королевы, она была очень разочарована таким ответом. Тем более, что малыш Арчи уже начал путешествовать с родителями – сначала он провел неделю на Ибице, а потом вместе с родителями посетил Францию, куда они летали в гости к Элтону Джону.

Тем более, что это была первая возможность побыть в Балморале для Меган Маркл, так как в прошлом году она была беременна и от посещения Шотландии пришлось отказаться.

Королева Елизавета (Getty Images)

Вполне вероятно, что инициатором отказа стала Меган Маркл, так как в Балморале для нее нет никаких развлечений. Члены королевской семьи в Шотландии занимаются рыбалкой и охотой, а также наслаждаются прекрасной природой. Не исключено, что еще одной причиной ее отказа стал конфликт с Кейт Миддлтон, однако, как сообщают СМИ, герцоги Кембриджские уже вернулись в Лондон.

"Если они хотели уединения и защиты, то с этой точки зрения более подходящего отдыха, чем в шотландском замке королевы, не найти. В Балморале они все охотятся, стреляют, ловят рыбу. Именно это, возможно, оттолкнуло Меган Маркл", - сообщил изданию источник в королевском дворце.

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