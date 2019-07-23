Меган Маркл оконфузилась из-за стилиста: что произошло

Меган Маркл (Getty Images)

Меган Маркл попала в неприятную ситуацию и вызвала возмущение фанатов

Меган Маркл, герцогиня Сассекская, внезапно попала в неприятную ситуацию из-за своей подруги и стилиста Джессики Малруни.

Джессика Малруни, которая работала с Меган Маркл и ранее, в сериале "Форс-мажоры", помогала выбрать платье для свадьбы своей подруги с принцем Гарри.

Известно, что у герцогини Сассекской на свадьбе было два наряда. Первое платье – для официальной церемонии. Это был очень дорогой наряд от французского дома моды Givenchy. Стоимость этого платья составила 434 тысячи долларов. В дополнение к платью была пятиметровая фата, которая была прикреплена к фамильной бриллиантовой тиаре 1932 года из коллекции Елизаветы II.

Меган Маркл и принц Гарри (instagram.com/shecanada)

Для второй, закрытой части свадебной церемонии, Меган Маркл выбрала белое платье с американской проймой, более демократичное, от Stella McCartney. Это платье было в более американском стиле и соответственно, именно его и выбирала Малруни.

Меган Маркл и принц Гарри (instagram.com/shecanada)

Однако фанаты пришли в замешательство, когда спустя год после свадьбы Меган Маркл и принца Гарри, Джессика Малруни опубликовала фотографию этого же платья, но на свадьбу у другой своей клиентки.

Фото: instagram.com/jessicamulroneyweddings

В комментариях пользователи возмутились, так сразу узнали платье герцогини Сассекской. Они отметили, что использовать это платье для другой свадьбы – это испортить настроение как Меган Маркл, так и другой невесте, потому что оно ассоциируется только с королевской свадьбой.

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