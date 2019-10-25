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Меган Маркл обескуражила глубоким декольте: появились фото

STYLERПерсоны    25.10.2019 - 22:29
Меган Маркл обескуражила глубоким декольте: появились фото
Меган Маркл (фото: GettyImages)

Меган Маркл сияла рядом с принцем Гарри

Меган Маркл появилась на публике в очень неожиданном образе. Бывшая американская актриса, которая после замужества с принцем Гарри резко стала одеваться сдержанно, вышла в свет в наряде с глубоким декольте. В сети появились новые снимки герцогини.

Похоже, Меган своим цветущим видом решила показать общественности, что у нее все хорошо на фоне недавнего скандального интервью, в котором герцогиня вывернула душу наизнанку.

Маркл вместе с супругом принцем Гарри посетила круглый стол организаций - Queen's Commonwealth Trust и One Young World. Мероприятие было посвящено проблеме гендерного неравенства.

Меган Маркл обескуражила глубоким декольте: появились фотоМеган Маркл (фото: instagram.com)

Стоит отметить, что 38-летняя герцогиня Сассекская выглядела потрясающе. Улыбка не сходила с ее лица. А кожаная юбка винного цвета в сочетании с джемпером с глубоким V-образным вырезом выгодно подчеркнули фигуру Меган.

В этот раз выход получился очень удачным, если сравнивать предыдущие наряды, когда герцогиню из-за слегка поплывшей фигуры начинали подозревать во второй беременности.

Меган Маркл обескуражила глубоким декольте: появились фото

Принц Гарри и Меган Маркл (фото: instagram.com)

Из аксессуаров герцогиня предпочла миниатюрные серьги-гвоздики с камнями и тонкий золотой браслет на запястье.

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