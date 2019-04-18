Меган Маркл ищет няню: требования шокировали поклонников

Меган Маркл и принц Гарри начали искать няню для будущего ребенка. Герцогиня Сассекская подумывает о том, чтобы нанять американку, и возможно, даже мужчину, пишет Daily Mirror.

И хотя ранее герцогиня заявляла, что откажется от помощницы и после рождения своего первенца будет ухаживать за малышем самостоятельно, похоже, она изменила свое решение.

Так, стало известно, что у Меган есть четкие требования к человеку, который круглые сутки будет находиться рядом. Герцогиня дала понять, что с няней-американкой она будет чувствовать себя комфортнее, чем с британкой.

"Меган хочет, чтобы она (няня. - Ред.) чувствовала себя частью семьи, а не просто работником в униформе", - рассказал собеседник издания.

Меган Маркл и принц Гарри (фото: GettyImages)

Также сообщается, что Меган и Гарри рассматривают, что няней для ребенка может стать мужчина.

В любом случае работник будет зарабатывать до 70 тысяч фунтов стерлингов в год, в зависимости от опыта.

Меган Маркл и принц Гарри (фото: GettyImages)

Поклонники королевской семьи шокированы подобными смелыми заявлениями. Хотя многие и поддерживают такой эксперимент. Они активно комментируют эту новость.

"Меган окончатель сведет Елизавету в могилу";

"Я бы не рискнула допустить постороннего мужчину к своему малышу";

"Очень смело. Поддерживаю";

"Они такие молодцы, что рушат стереотипы";

Если бы я была британской няней, я бы обиделась".

Разумеется, кандидаты должны пройти собеседование с королевской парой.

К слову, Меган Маркл так запутала общественность с датой рождения будущего малыша, что намеки на то, что малыш уже родился, начинают искать во всех официальных сообщениях из Королевского дворца.

Напомним, что Меган Маркл и принц Гарри заставили уволиться королевского пилота.

Также мы сообщали о том, что экстрасенс назвал пол будущего ребенка Меган Маркл и принца Гарри.