Медсестра назвала 5 речей, про які люди шкодують перед смертю

У хоспісі пацієнти замислюються про своє життя. Зокрема, вони думають, що не так зробили у житті та що би хотіли змінити.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Metro.
Американська медсестра Бронні Вейр, яка мала великий досвід у догляді за тяжкохворими розповіла, про що люди шкодують перед смертю.
Жінка працювала в хоспісі, як паліативна медсестра та доглядала за людьми в останні години їхнього життя.
За словами медсестри, одні з найпоширеніших докорів сумління, які відчувають пацієнти, пов'язані саме з їхньою кар'єрою. Це особливо стосується чоловіків, адже старше покоління позиціонувало їх, як годувальників родини.
Люди шкодують, що витратили багато часу на роботу, а не на сім'ю та друзів.
Це найпоширеніший жаль з усіх, які чула медсестра від пацієнтів.
На її думку, це смуток людей через мрії, яких вони ніколи не досягли або навіть не намагалися досягти.
Медсестра зазначила, коли люди озираються на своє життя, то багато з них відчуває певні докори сумління через те, що дозволили дружбі згаснути.
Варто пам'ятати, що дружба, як і стосунки, потребують підтримки. Все тому, що дуже легко перестати спілкуватись.
Часто люди придушують свої почуття, щоб догодити іншим. Тому вони не стають тими, ким хочуть.
Бронні зазначила, що в багатьох розвинулися хвороби, пов'язані з гіркотою та образою, які вони постійно носили в собі.
Все через страх змін, чи ж у побоюванні підвести інших. Однак, протягом життя це може призвести до відсутності щастя.
"Життя - це вибір, який робить кожна людина. Це ваше життя. Обирайте свідомо, мудро, чесно. Обирайте щастя", - додала медсестра.
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