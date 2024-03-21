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Медсестра назвала 5 речей, про які люди шкодують перед смертю

Про які речі шкодують люди перед смертю (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

У хоспісі пацієнти замислюються про своє життя. Зокрема, вони думають, що не так зробили у житті та що би хотіли змінити.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Metro.

Про що думають люди перед смертю

Американська медсестра Бронні Вейр, яка мала великий досвід у догляді за тяжкохворими розповіла, про що люди шкодують перед смертю.

Жінка працювала в хоспісі, як паліативна медсестра та доглядала за людьми в останні години їхнього життя.

Шкодую, що присвятив велику частину життя важкій роботі

За словами медсестри, одні з найпоширеніших докорів сумління, які відчувають пацієнти, пов'язані саме з їхньою кар'єрою. Це особливо стосується чоловіків, адже старше покоління позиціонувало їх, як годувальників родини.

Люди шкодують, що витратили багато часу на роботу, а не на сім'ю та друзів.

Я хотів би прожити своє життя за своїм бажанням

Це найпоширеніший жаль з усіх, які чула медсестра від пацієнтів.

На її думку, це смуток людей через мрії, яких вони ніколи не досягли або навіть не намагалися досягти.

Шкодую, що втратив зв'язок з багатьма своїми друзями

Медсестра зазначила, коли люди озираються на своє життя, то багато з них відчуває певні докори сумління через те, що дозволили дружбі згаснути.

Варто пам'ятати, що дружба, як і стосунки, потребують підтримки. Все тому, що дуже легко перестати спілкуватись.

Я хотів бути сміливим, щоб більше говорити про свої почуття

Часто люди придушують свої почуття, щоб догодити іншим. Тому вони не стають тими, ким хочуть.

Бронні зазначила, що в багатьох розвинулися хвороби, пов'язані з гіркотою та образою, які вони постійно носили в собі.

Я хотів би бути щасливішим

Все через страх змін, чи ж у побоюванні підвести інших. Однак, протягом життя це може призвести до відсутності щастя.

"Життя - це вибір, який робить кожна людина. Це ваше життя. Обирайте свідомо, мудро, чесно. Обирайте щастя", - додала медсестра.

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