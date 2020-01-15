Медперсонал боялся взять ответственность: в Киеве ребенка покалечило дверью в поликлинике

В Киеве ребенка покалечило дверью (Коллаж РБК-Украина)

Отец пострадавшего мальчика рассказал новые детали о трагедии в киевской поликлинике

В Киеве, в помещении детской поликлинике №2 на проспекте Правды, 2а, маленький ребенок получил серьезные травмы из-за обрушившейся на него двери. Детали происшествия рассказал отец пострадавшего мальчика, известный сирийский врач Альбольболь на своей странице в Facebook.

Как рассказал мужчина, его сын вместе с мамой и еще двумя детьми пришли в поликлинику, так как заболели ветрянкой.

"Когда мама получала талон в регистратуре, маленький мальчик нечаянно зацепил тяжелые металлические двери, которые стояли возле стены. В результате три двери привалили ребенка. Накануне тут проводили ремонтные работы, но никакой ограждающей ленты не было. Рядом стояли мужчины, которые помогли поднять тяжелые двери. Скорая помощь ехала 20 минут и все это время ребенок в шоковом состоянии находился на полу и рядом лежала мама, которая хоть как-то пыталась помочь сыну. Весь медицинский персонал боялся взять ответственность, и все ждали скорую", - написал отец ребенка.

Пострадавшего 4-летнего мальчика госпитализировали в детскую клиническую больницу на улице Богатырской. У него диагностировали перелом бедренной кости и шок. Врачи приняли решение сделать мальчику операцию, но ее пришлось отложить, так у малыша ветрянка.

Врач Альбольболь опубликовал обращение к свидетелям происшествия с просьбой откликнуться и попросил финансовой помощи. Фото можно увидеть тут.

Монтасир Альбольболь уже давно живет в Украине. Его жена – украинка, родом из Чернигова. В семье воспитывается пятеро детей. Они познакомились в Киеве в 2010 году, поженились и уехали в Сирию. После начала военных действий, они вернулись в Украину. Монтасир – врач скорой помощи.