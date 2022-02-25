Медицинских препаратов достаточно, больницы обеспечены необходимым - Ляшко

Постоянно на связи с регионами и дистрибьюторами вместе отрабатываем логистику в районах с активными военными действиями.

В местах, где идут активные боевые действия и проходят обстрелы, некоторые аптечные заведения не открылись. Сейчас это связано с безопасностью и доездом работников аптек.

Но аптеки, размещенные на территории учреждений здравоохранения, работают и отпускают лекарственные средства.

Также прошу, отслеживайте информацию на официальных ресурсах территориальных органов Госликслужбы, которые по поручению Министерства отработали вопросы работы аптек с их владельцами и постоянно обновляют адреса открытых аптек. Делитесь этой информацией со знакомыми, помогайте друг другу.

Мы делаем все возможное в условиях войны для того, чтобы украинцы были обеспечены необходимыми лекарствами и имели доступ к медикаментам, проблемам и перерывам в их лечении не должно возникать. Основные отечественные фармацевтические заводы продолжают работать в обычном режиме.

Напоминаю, что программа Доступное лекарство также работает без изменений, рецепты гасятся (даже бумажные).

Используйте только проверенную информацию на официальных каналах коммуникации. Победа будет за нами!