Медики виявили перше зараження людини новим штамом свинячого грипу: що відомо

Що відомо про новий штам свинячого грипу

У понеділок, 27 листопада, Агентство охорони здоров’я Великої Британії (UKHSA) підтвердило, що в людини був позитивний результат тесту на грип A H1N2v, який схожий на віруси грипу, що поширюються серед свиней по всій країні.

Згідно з попередніми даними, інфекція H1N2 у Великій Британії генетично відрізняється від інших недавніх випадків у людей у всьому світі.

"Ми швидко працюємо над тим, щоб відстежити тісні контакти та зменшити будь-яке потенційне розповсюдження", - каже директор з питань інцидентів захворювань UKHSA Міра Чанд.

Фахівці проводять розслідування, щоб дізнатися, як "нульовий пацієнт" заразився інфекцією, і визначити, чи є інші пов’язані випадки.

Після появи респіраторних симптомів лікар пацієнта в Північному Йоркширі перевірив його на наявність грипу 9 листопада в рамках стандартного загальнонаціонального нагляду за грипом. Секвенування геному та ПЛР-тестування пізніше виявили H1N2.

Деталі про вік або загальний стан здоров'я пацієнта не оприлюднюються, але відомо, що у пацієнта було легке захворювання і він повністю одужав.

Чим небезпечний свинячий грип

Спалахи свинячого грипу, респіраторної хвороби свиней, спричиненої вірусами грипу типу А, часто трапляються серед свиней, і іноді люди також ним заражаються.

Зараження людей підтипами грипу А, H1N1v, H3N2v і H1N2v були виявлені раніше. Перші цього року випадки захворювання серед людей сталися у США в серпні.

Хоча H1N2v раніше ніколи не виявляли у людей у Великій Британії, UKHSA каже, що з 2005 року в інших країнах світу було зареєстровано 50 випадків захворювання людей.

"Ці віруси, як правило, не здатні передаватися від людини до людини, і такі події зазвичай пояснюються прямим або непрямим контактом зі свинями", - каже вірусолог Ян Браун з UKHSA.

Незважаючи на те, що віруси свинячого грипу можуть спричинити широке поширення захворювання серед популяцій свиней, зазвичай вони призводять лише до невеликої кількості їх смертей. У інфікованих свиней можуть виявлятися симптоми респіраторного захворювання, хоча вони часто незначні або відсутні взагалі.

На думку експертів, цей випадок не викликає тривоги, хоча для оцінки ризику потрібна додаткова інформація щодо штаму.