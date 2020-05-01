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Медики сообщили шокирующую новость о перчатках при коронавирусе: вред еще больше

STYLERКоронавирус    01.05.2020 - 19:35
Медики сообщили шокирующую новость о перчатках при коронавирусе: вред еще больше
Врачи рассказали, чем опасны перчатки (коллаж РБК-Украина)

Немецкие медики сообщили об опасности нитриловых перчаток во время карантина

Коронавирус в мире инфицировал уже более 3 миллионов людей и продолжает распространяться по планете. В Украине с введением карантинных мер обязали носить маску в публичных местах, а перчатки надевать в магазин рекомендовали. Немецкие медики уверены, что надевать перчатки в супермаркет опасно, а не полезно.

Как пишет издание echo24.de.доктор медицины Марк Ханефельд из Германии считает, что используемые людьми в магазинах перчатки пористые, то есть, слегка перфорированные и проницаемые.

По его словам, бактерии под перчатками во влажной среде еще больше размножаются.

"Бактерии с удовольствием размножаются под слоем перчаток в теплой влажной среде. Если не дезинфицировать руки, на них при ношении перчаток образуется настоящая клоака", — отметил доктор Ханефельд.

Также медик отметил, что опасные микроорганизмы на резине чувствуют себя комфортнее, чем на коже человека, которую он периодически моет. Доктор уверен, на перчатках скапливается больше патогенов, чем, например, на обработанных антисептиком руках.

Такой же точки зрения придерживается профессор Янне Верешильд из правления Немецкого общества инфекционных заболеваний.

"Одноразовые перчатки из латекса или нитрильного каучука плохо защищают владельца от заражения коронавирусом SARS-CoV2. Такая перчатка не на 100% герметична, а также поглощает все, к чему вы прикасаетесь. Это вряд ли дает преимущество в плане защиты", — отметил медик.

Как мы ранее писали, во Львове люди жестко игнорируют карантин.

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