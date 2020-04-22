Медики шокировали заявлением о коронавирусе: поражает не только легкие

Коронавирус в мире инфицировал 2,5 миллиона человек. Осложнения от инфекции пагубно влияют на организм и провоцируют летальные случаи. Американские ученые провели исследования и выяснили, что COVID-19 поражает не только легкие, но и почки.

Медик из клиники Института урологического и почечного климата Кливленда доктор Джордж Томас рассказал, что коронавирус проникает в организм, он связывается с типом рецептора на клетках под названием ACE2. Именно эти рецепторы находятся не только в клетках сердца и легких, но и в почках. Об этом сообщает NBC News.

Из-за инфекции кислород к почкам постепенно прекращает поступать и этот орган повреждается. Об этом сообщила коллега доктора Томаса- Холли Крамер.

"Почки в основном выводят шлаки из организма, каждую секунду. Поэтому если эти маленькие капилляры вдруг забиваются, и кровь не может хорошо циркулировать, они не смогут очень хорошо фильтровать ее", – рассказала доктор Крамер.

Врачи отмечают, что кровь у пациентов с коронавирусом плохо сворачивается, это приводит к засорению фильтров на аппаратах диализа. Таким пациентам вводят своеобразные разбавители крови, чтобы диализ мог полноценно проводиться.

Остальные медики уверены, что от 30 до 40 % пациентов с COVID-19, которые подключены к аппаратам ИВЛ, жалуются на проблемы с почками.

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